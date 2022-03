La inoportuna pregunta de Momo a Jimena Barón frente a su novio

Jimena Barón Matías Palleiro.jpg Jimena Barón, y su actual amor: Matías Palleiro.

"¿Te acordás de la app que tenías para conseguir novio? Pregunta hijo boicoteador de vínculos delante de vínculo", contó con humor Jimena Barón desde su cuenta de Twitter para hacer catarsis de la vergüenza que Morrison le hizo pasar delante de su actual pareja.

Lo cierto es que tras cortar su relación con el Tucu López hace ya bastante tiempo, y tras el fallido intento de reconciliación con Daniel Osvaldo -papá de su hijo- en plena pandemia, Matías Palleiro fue el único candidato que Jimena Barón reconoció el año pasado durante su participación como jurado en ShowMatch, si bien aparentemente tuvieron algunas idas y vueltas.

Jimena Barón de vacaciones ¿con un ex?

Los famosos son expertos en sembrar pistas semi ocultas desde sus redes sociales, para mostrar lo que quieren sin que muchos se den cuenta si no están sumamente atentos. Y ese es el caso de Jimena Barón, quien ni bien regresó de Europa con Momo a mediados de febrero pasado, volvió a armar las valijas y partió rumbo a la costa argentina. Pero no fue sola, sino en compañía de un ex ¿o es actual?.

Si bien todo hacía entender que la relación de la intérprete de 'La Cobra' con el apodado señor del habano, Matías Palleiro, había quedado en el pasado y Jimena estaba solterísima, tal parece que no es así. Incluso desde España se quejó diciendo que los europeos no la miraban y que así no conseguiría candidato.

Jimena Baron y Palleiro historias.jpg Las historias virtuales de Jimena Barón y Matías Palleiro que demuestran que nunca cortaron, como ella hizo creer a fines del año pasado.

Pero lo cierto es que, tanto ella como él dejaron verse en las redes -por separado por supuesto- pero casualmente en la misma playa: Chapadmalal. Mientras que Palleiro desde sus historias de Instagram contó que estaba en esa ciudad, mostrándose cerca del mar con un habano casualmente, y en otra mostrando un bello atardecer que también casualmente mostró Jimena Barón desde su feed de la misma red social.

Pero eso no es todo porque la cantante y actriz, además compartió un video junto a varias postales con un popurrí de su estadía, y en la que pícaramente fotografió al galán en cuestión de espaldas caminando por un sendero, así como también en otra se la ve tirada en la arena sobre un toallón playero haciendo una selfie, en la que se llegan a ver los pies de Palleiro.

Así es que si Jimena Barón y Matías Palleiro decidieron darse una nueva oportunidad, o quizás nunca cortaron, ¡Que viva el amor! o mejor dicho ¡Qué lindo que la gente se quiera!.