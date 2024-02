La insólita conducta alimenticia de Rosina y el picante llamado de atención de Gran Hermano

Esta actitud causó preocupación en Gran Hermano, que les advirtió lo que hacían. Pero Rosina continuó, y fue a través de Furia que le volvieron a avisar sobre el peligro que implica.

“Rosina, me llamaron al confesionario y me pidieron que por favor -exclusivamente- que no te comas más las pelotitas, que son tóxicas”, le dijo Furia a su compañera.

Cata preguntó de qué pelotitas hablaban, y ella le contestó: “Eso nos enseñó Lucho, son caramelos". Pero, ante el llamado de atención, se comprometió a dejar de hacerlo y así evitar una intoxicación.

El descargo de la novia de Licha luego de la sanción a Isabel en Gran Hermano

En la noche del martes Isabel De Negri, la última participante en regresar a la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) gracias al repechaje, fue sancionada frente a todos sus compañeros por haber hablado de más con Lisandro Licha Navarro.

"Alejate de la cocina. Acordate de la película 'No todo es lo que parece'. Pero usá la cabeza, por favor te lo pido... Pero es que es un mensaje. Mirame...", le dijo Isabel a Lisandro al tiempo que gesticulaba la palabra "Mili", en referencia a la novia del pelilargo.

Así las cosas, y tras quedar expuesta la situación ante el resto de los jugadores, la familia de Lisandro Navarro emitió un tajante descargo desde las historias virtuales de la cuenta de Instagram del participante desligando a Mili de cualquier responsabilidad o intención de enviarle mensaje alguno a su hijo.

“Desde este lado queremos aclarar que Mili jamás se comunicó ni quiso enviarle un mensaje a Licha a través de Isabel”, informó el posteo de los Navarro en el que arrobaron a Santiago del Moro. Además, remarcaron que "la campaña de repechaje nunca fue a favor de ella", en referencia a Isabel; así como concluyeron asegurando: "Jamás interferiríamos con el aislamiento ni el juego dentro de la casa".

Como era de esperar, inmediatamente la novia de Licha compartió el comunicado desde sus historias virtuales para dejar aclarada su situación, que claramente podría perjudicar a su novio dentro de la competencia.