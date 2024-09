La insólita idea que tuvo Julieta Poggio para la mesa de Mirtha Legrand y que su mamá le prohibió

"Con cualquier desconocido es mi forma de demostrarle de confianza", se justificó la ex participante de Gran Hermano dejando en claro que en su vida es una muestra de afecto.

Embed

Fue en ese momento, cuando su mamá recordó la invitación al programa de la Chiqui y retrucó: "Querías eructar en le mesa de Mirtha y te pedí por favor que no lo hicieras...¿te acordás?"

"No me dejaron hacerlo pero para mi iba a quedar épico, una anécdota para toda la vida", admitió Juli entre risas sin nada de vergüenza.

Julieta Poggio Mirtha

La brutal confesión que hizo Julieta Poggio sobre sus relaciones amorosas y que genera polémica

Recientemente Julieta Poggio dejó atónitos a todos sus compañeros de stream en Rumis al contar que le fue infiel a todos sus exnovios, menos a su actual pareja, el modelo Fabrizio Maida, con quien mantiene una relación abierta.

Lo cierto es que todo comenzó cuando Juli empezó a hacerle algunas preguntas personales a Santi Maratea, el invitado del día, lo que derivó que ella terminase siendo la protagonista del tópico "monogamia vs relación abierta".

Así, si bien el influencer aseguró estar soltero admitió gustarle el "plan de vínculo" de Poggio. "He estado muchos años en esa", reconoció y argumentó: "Lo que me pasó a mí cuando estás en esa es que te da mucha seguridad. Mucha autoestima".

Embed

Fue allí cuando Julieta Poggio coincidió con Maratea. "Boludo, es lo que yo intento explicar. Contexto: relación abierta. Porque vos y yo nos entendimos. No solo te da mucha seguridad, autoestima, también da confianza en la pareja. No tenés que mentirte con nada... Se genera un vínculo muy fuerte. Yo lo recomiendo mucho. Es una relación muy sana la que tengo", deslizó la ex GH.

Y mientras el resto de la mesa disentía con la propuesta de una relación abierta, Poggio insistió: "Yo después de haber probado, siento que no hay vuelta atrás. Me cuesta mucho la monogamia otra vez", y tras ello confesó abiertamente: "Yo he engañado mucho. A todos. A todos mis ex los he engañado".

Ante semejante sinceridad, Lizardo Ponce le pidió a la modelo que se explayase sobre su brutal confesión, quien sentenció tajante: "No es fácil la monogamia. Siempre le vas a tener ganas a una persona. Engañar con el pensamiento es muy parecido a sacarte las ganas y chau. No es que hay un sentimiento de por medio. Un chapecito en el boliche, ¿qué te cambia? Nada. Son las ganas de hacerlo".