Julieta Poggio contó detalles de su nueva relación y por qué se enamoró: "Ya de chiquitos..."

Y decidida a contar algunos detalles íntimos, Julieta reveló que con Fabrizio siempre se gustaron desde chiquitos. "Nos conocíamos de antes de Gran Hermano, porque él es el amigo del novio de mi mejor amiga... Y ya de chiquitos chapábamos, cuando teníamos unos 16 años", contó risueña.

"Después me puse de novia", recordó Poggio al tiempo que aclaró que Maida no es amigo de su ex y remarcó que no es "grupera", si bien admitió que los chicos se conocen porque ambos son del mismo barrio, pero durante ese tiempo dejaron de frecuentarse.

Fue allí que detalló sobre su reencuentro sentimental. "Ahora como que volvimos a salir y empezamos siendo amigos con derechos. Sólo nos pintaba, cuando salíamos a bailar con nuestros amigos", afirmó y dejó en claro que "como ya la relación empezó así -amigos con derechos-, nunca la pudimos cerrar, como que siempre fue con libertad y de contarnos todo".

En ese momento, sumó que cuando se pusieron de novios fue porque ya estaban mucho tiempo juntos, y volvió a dejar en claro el gran cariño que se tienen mientras remarcó que la relación sigue siendo abierta.

"Él puede chapar con otra chica y es un beso... sé que no le cambia el amor que tiene por mí, ni que no va a querer venir a dormir conmigo, ni que va a querer irse a dormir con otra. Yo sé que yo soy yo", concluyó Juli Poggio más segura que nunca de ella misma.

Julieta Poggio confirmó su romance con Fabrizio Maida: las fotos en Bariloche

La ex Gran Hermano, Julieta Poggio, oficializó en las últimas horas su noviazgo con el modelo Fabrizio Maida. La actriz decidió confirmar su romance a través de sus redes sociales y compartió las primeras imágenes de la pareja.

Desde Bariloche, Poggio publicó en sus historias de Instagram imágenes con su chico. En la primera, hizo un collage con los momentos más especiales de su estadía en el sur, y en una de las fotos aparece Maida.

julieta poggio y nuevo novio 2.jpg

En la segunda, en tanto, la influencer optó por subir una selfie de ellos dos junto con un emoji de corazón atravesado por una flecha.

Cabe recordar que es la primera vez que Poggio confirma que está en una relación desde que se supo su romance fugaz con el ganador de la edición anterior de Gran Hermano, Marcos Ginocchio.

Aunque mucho más no se sabe de este nuevo vínculo, la joven, en una nota, había aclarado que con su nueva pareja mantiene una relación abierta.