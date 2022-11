La insólita revelación de Rusherking de cuando conoció a la China Suárez y la reacción de sus amigos

"Fue un flash porque yo no sabía que ella era tan conocida... La gente está loca, me felicitaban y me decían que yo era un capo. Yo no lo veía así... Es que yo no la conocía, y eso se lo dije. Yo no vi Casi Ángeles ni nada", reveló el cantante.

El ex de María Becerra dijo que se conocieron en una fiesta, que ella le invitó un fernet pero que él no se animó a avanzar. Todo surgió después de esa noche por mensajes de Instagram.

Rusherking bancó a la China Suárez: "Tuvo que soportar mucho ataque"

Tras hacer una inesperada confesión sobre Gran Hermano 2022 y si entraría o no a la famosa casa, Rusherking bancó a la China Suárez ante las críticas que recibió en su momento en declaraciones a Catalina Dlugi por La Once Diez.

“La China es hermosa. Casi todo lo que se habla de ella es mentira, es divina. Tuvo que soportar mucho ataque”, expresó el cantante nacido en Santiago del Estero.

Y remarcó: “Ella ahora está en un gran momento con muchos éxitos y mucho trabajo. Me alegro mucho que la vida se le haya acomodado un poco porque el ataque de los medios era demasiado”.

“A mí me gusta mucho hacer canciones, y estar enamorado me lleva a contarlo a través de mi música. Busco escribir música, letras y transmitir lo que siento”, dijo Rusherking sobre el gran presente que atraviesa laboral y sentimental.

“Hay mucho prejuicio, no solo de la gente de afuera, incluso en nosotros mismos tuvimos que tirar abajo muchos prejuicios, nos fuimos dando cuenta que la diferencia de edad no era un freno para nuestro amor. Si fuera al revés, si yo fuera el mayor y ella la menor, nadie discriminaría”, continuó el cantante.

Y cerró: “A veces me pellizco cuando veo que estoy con La China. Me pregunto si es verdad. Estoy enamorado”.