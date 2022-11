La inesperada confesión de Rusherking sobre Gran Hermano 2022: "Pensé seriamente..." 

Rusherking con Grego Rosello en #Fernecongrego.jpg

"No una semana, a ganarlo. El tema es que hay muchas cosas en contra", se sinceró el cantante mientras que Rosello le advirtió sorprendido: "Ninguno de los participantes si fueran vos, estarían ahí".

En tanto, detalló un poco más sobre el tema y reconoció "Lo estoy viendo por Tik Tok, suben todo el tiempo cosas. Me hubiese encantado porque me gusta el juego ese, está bueno", repitió.

Por último, se animó a opinar de Alfa, uno de los participantes más polémicos del programa. "Del Alfa vi un tik tok que es medio gil, me caía piola. Pero no quiero hablar al ped... porque no lo conozco", dando por terminado el tema.

Edith Hermida opinó a fondo del noviazgo de la China Suárez y Rusherking

Hace unos días, la China Suárez sorprendió a Rusherking con un romántico gesto en público al dedicarle un pasacalle en la puerta del edificio donde vive él con románticas palabras.

En este contexto, Edith Hermida habló en el ciclo Bendita, El Nueve, del momento que pasa la actriz con el joven cantante y destacó que el trapero "es muy amoroso con ella".



"A mí nunca me hicieron un pasacalles, pero me parece que a la China Suárez nunca nadie le demostró tanto su amor como Rusherking", observó la panelista. "Ninguno de los novios que tuvo China Suárez fue tan amoroso como Rusherking", agregó segura.

A lo que Tamara Pettinato apuntó: "Yo creo que ella no está manejando las emociones. Está demasiado enamorada. También le dejó una nota en la casa, que decía 'no te asustes, no te voy a pedir casamiento'. Me parece que se está pasando un poco".

"No solo está enamorada, quiere que todo el mundo lo sepa", remarcó Any Ventura. Y Edith Hermida cerró: "Además, es muy fanática de estar en los medios".