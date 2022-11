Rusherking bancó a la China Suárez: "Tuvo que soportar mucho ataque"

Y remarcó: “Ella ahora está en un gran momento con muchos éxitos y mucho trabajo. Me alegro mucho que la vida se le haya acomodado un poco porque el ataque de los medios era demasiado”.

“A mí me gusta mucho hacer canciones, y estar enamorado me lleva a contarlo a través de mi música. Busco escribir música, letras y transmitir lo que siento”, dijo Rusherking sobre el gran presente que atraviesa laboral y sentimental.

“Hay mucho prejuicio, no solo de la gente de afuera, incluso en nosotros mismos tuvimos que tirar abajo muchos prejuicios, nos fuimos dando cuenta que la diferencia de edad no era un freno para nuestro amor. Si fuera al revés, si yo fuera el mayor y ella la menor, nadie discriminaría”, continuó el cantante.

Y cerró: “A veces me pellizco cuando veo que estoy con La China. Me pregunto si es verdad. Estoy enamorado”.

Edith Hermida opinó a fondo del noviazgo de la China Suárez y Rusherking

Hace unos días, la China Suárez sorprendió a Rusherking con un romántico gesto en público al dedicarle un pasacalle en la puerta del edificio donde vive él con románticas palabras.

En este contexto, Edith Hermida habló en el ciclo Bendita, El Nueve, del momento que pasa la actriz con el joven cantante y destacó que el trapero "es muy amoroso con ella".

"A mí nunca me hicieron un pasacalles, pero me parece que a la China Suárez nunca nadie le demostró tanto su amor como Rusherking", observó la panelista. "Ninguno de los novios que tuvo China Suárez fue tan amoroso como Rusherking", agregó segura.

A lo que Tamara Pettinato apuntó: "Yo creo que ella no está manejando las emociones. Está demasiado enamorada. También le dejó una nota en la casa, que decía 'no te asustes, no te voy a pedir casamiento'. Me parece que se está pasando un poco".

"No solo está enamorada, quiere que todo el mundo lo sepa", remarcó Any Ventura. Y Edith Hermida cerró: "Además, es muy fanática de estar en los medios".