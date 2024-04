La interna familiar que reveló Marcelo Tinelli con sus hijas por Milett Figueroa

Yanina Latorre habló con Marina en el pase de sus programas radiales en El Observador y allí la periodista de espectáculos confirmó que Mica y Cande, hijas del animador, no estarían del todo de acuerdo con el actual noviazgo de su padre.

"Se reía (Marcelo) y me decía que tenía una charla pendiente", sostuvo Latorre cuando le consultó al conductor por los rumores de crisis con Milett.

A lo que Marina amplió sobre el tema: "Te voy a decir lo que me dijo a mí: 'sigo de novio, lo que pasa es que Yanina no quiere a Milett, me la recontra bocha. Lo mío no es nada fácil, entre mis hijas y Yani me la pican’”.

Y continuó: "'Yo no elijo ningún novio de mis hijas, no corto ni pincho. Acá estamos comiendo con Cande, Mica, Coti y El Tirri. A Coti lo eligió Cande y yo amo lo que ella elija. A mí me tienen rodeada la manzana’”.

"¡Ay qué fácil es sacarse toda la culpa de encima!", reaccionó Yanina Latorre al instante. "La culpa es tuya según mi amigo Marce", le dijo entre risas su compañera de radio. Y la panelista de LAM sentenció: "Eso le debe decir a ella (Milett) porque ahora entiendo, ella está odiada conmigo".

Marcelo Tinelli Milett

Milett Figueroa sorprendió a Marcelo Tinelli en el día de su cumpleaños: "Te amo siempre"

Este lunes 1º de abril Milett Figueroa decidió sorprender a Marcelo Tinelli en su cumpleaños número 64 y le dedicó un tierno y especial saludo a la distancia.

Lo cierto es que para festejar su día especial, el conductor decidió realizar un viaje a Madrid acompañado de sus hijos y su primo Luciano El Tirri. Sin embargo, Milett se encuentra cumpliendo compromisos laborales en Perú y es por ello que no pudo acompañarlos.

De todas formas, la modelo no quiso quedarse afuera de esta fecha tan importante para su pareja y en sus historias posteo una foto de ambos abrazados acompañada de unas cálidas palabras.

"Te amo mi amor @marcelotinelli ¡Feliz cumpleaños! Disfruta mucho este día en familia, pronto juntos. Te amo siempre",expresó ella junto a varios emojis de corazón.

Por su parte, Marcelo replicó la publicación en su cuenta y agregó: "Te amo mi vida, siempre. Estoy disfrutando mucho a mis hijos y familia, Nos vemos prontico amorcito mío".