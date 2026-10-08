La íntima confesión de Lizy Tagliani a un participante de MasterChef que sorprendió a todos: "Podría ser"

Fue entonces cuando la mediática redobló la apuesta y quiso saber si la conductora estaba pensando en el cantante. " ¿Con Luck Ra?", preguntó. Sin esquivar la posibilidad, Lizy respondió con picardía: " Podría ser".

Así, en la previa de la gala, los participantes dejaron por un momento de lado la competencia culinaria para protagonizar una de las conversaciones más divertidas de la noche. Con humor y complicidad, Lizy, Luck Ra y Wanda convirtieron una charla sobre la soltería en un inesperado juego de insinuaciones.

El día que Lizy Tagliani lloró en MasterChef Celebrity

Lizy Tagliani no pudo contener las lágrimas durante la gala del viernes 2 de octubre en MasterChef Celebrity (Telefe) y conmovió a todos al explicar el motivo de su angustia. Más allá de las dificultades que tuvo con su preparación, la comediante reveló que lo que más le dolió fue sentir que estaba desperdiciando comida.

Todo comenzó cuando presentó un pastel relleno de atún y verdura ante Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. Los integrantes del jurado señalaron algunos inconvenientes en el plato, entre ellos la falta de una salsa que debía acompañarlo y que la participante reconoció haber olvidado.

En medio de la devolución, Wanda Nara quiso saber qué habría cambiado de aquella noche y le hizo una pregunta que llevó a Lizy a expresar lo que realmente le había generado malestar: “¿Si pudieras cambiar una cosa de esta noche desafortunada, Lizy? ”.

Conmovida, la conductora explicó que su mayor frustración no había sido el resultado culinario, sino tener que desechar parte de lo que había preparado. “Lo que más bronca me dio fue jugar con la comida mientras se me desarmaba. Que tenía que tirar comida ”, expresó entre lágrimas.

Luego, profundizó en el sentimiento que la atravesó durante la prueba y dejó en claro por qué la situación la afectaba tanto: “No puedo pensar que estoy deserdiciando comida”.

La emoción de Lizy también estuvo vinculada con su propia historia y con las dificultades que atravesó en otro momento de su vida. “Hay gente que no tiene para comer, o que yo no tuve”, recordó, al explicar por qué desperdiciar alimentos representa para ella algo mucho más profundo que un error en la cocina.

Ante sus palabras, Germán Martitegui destacó el sentimiento detrás de su reacción y le dedicó una frase de reconocimiento: "Es un buen sentimiento, muy lindo".