La íntima reacción de Barbie Vélez tras anunciar su embarazo en LAM

nazarena velez historias Barbie Vélez embarazada.jpg Algunas de las historias virtuales de la mamá de Barbie Vélez, tras el anuncio de su embarazo en LAM (América TV).

Allí pudo verse el convulsionado estado emocional de Barbie Vélez quien todavía no cae en la cuenta de lo que está viviendo, y sus hormonas la hacen pasar de la risa al llanto en cuestión de segundo, tal como lo reflejó su mamá desde las stories que compartió.

En la tierna conversación íntima entre madre e hija, se la escucha decir a la futura mamá: "No sé cómo me siento. Son muchas cosas. No estaba preparada para tantas cosas... Estaba preparada para este bebé, nada más -refiriéndose al perro que tiene a upa-". Y tras la afirmación de Nazarena de que será la mejor mamá del mundo, Barbie rompe en llanto y le confiesa a su madre que está confundida y que no sabe si quiere que le crezca la panza.

Embed

Barbie Vélez habló de su pelea de años con Cande Ruggeri e hizo una fuerte revelación

Barbie Vélez, que en septiembre de 2021 se casó con Lucas Rodríguez, hijo del recordado Fabián Rodríguez, estuvo hace algunas semanas como invitada al programa Socios del espectáculo y habló después de mucho tiempo de su pelea con Cande Ruggeri, con quien era amiga y se distanciaron hace ya varios años.

barbie velez cande ruggeri.jpg Cande Ruggeri y Barbie Vélez están distanciadas desde hace varios años, tras haber sido muy amigas.

Mariana Brey le preguntó puntualmente sobre lo que había pasado hace unos años entre las dos y ahí la actriz reconoció que no la felicitó por la noticia de su embarazo. “No la felicité (por el embarazo). Sí la vi en un evento porque justo estábamos con Lucas (Rodríguez), nos saludamos. No es la misma relación, pero hay una relación cordial, como que nos vemos, está súper bien, me vino a ver al teatro hace algunos años”, indicó la hija de Nazarena Vélez.

Cande Ruggeri espera una nena con su novio, Nico Maccari, tras cuatro años de noviazgo. Luli Fernández después le consultó por el motivo puntual de la pelea entre las dos, que se dio hace muchos años.

“¿Nunca nos vas a contar por qué se pelearon?”, indagó la panelista. Y allí la actriz contestó: “Siento que nos peleamos por una boludez y siento que hoy en día, después de siete u ocho años de que pasó lo que pasó, ahora una valora otras cosas. Es una muy buena amiga, nunca diré nada diferente, así que la quiero un montón”.