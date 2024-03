La íntima y sincera charla de Denisse y Bautista en Gran Hermano: "¿Me extrañaste?"

A lo que él le dijo que "sí" con una sonrisa pícara que lo decía todo. Denisse aprovechó ese momento de sinceridad mutua y le dijo: "Bueno, me alegro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hay que organizar cuestiones acá...".

"Vos querés que yo diga cosas (a tu favor) pero vos a mí no me decís nada. Me dijiste una sola frase y se la tuve que contar a la psicóloga. Ella me dijo que no minimizara", continuó Denisse.

A lo que Bautista le consultó: "¿Qué frase fue? ¿Qué te había extrañado mucho?". Y ella le respondió con gestos y cara de sentimiento hacia él: "No, eso no. La otra, la que te dije que era obvia".

"¿Que me gustas? ¿Eso lo minimizaste?", le consultó él. "Y sí... Igual te extrañé", admitió Denisse, dejando en claro que la relación entre los dos marcha de la mejor manera de cara al futuro.

El insólito furcio de Gran Hermano al nombrar a un participante para nominar

En una nueva gala de nominaciones en la casa de Gran Hermano, Telefe, esta vez fue protagonista un insólito blooper que protagonizó la voz del Big.

Fue al momento de presentar a Bautista Mascia en el confesionario y darle lugar a elegir a sus nominados, cuando el sumo se equivocó de nombre de participante.

“Atención por favor, Bautista al confesionario, muchas gracias”, se escuchó la voz de Gran Hermano en la casa como suele ocurrir siempre.

Sin embargo, al ingresar al confesionario, el Big se equivocó al llamar al participante con otro nombre: “Buenas noches, Joel”. “¿Cómo Joel?", reaccionó el joven.

“Perdón, perdón, Bautista”, aclaró al instante Gran Hermano. Y Bautista se río sorprendido y se tapó la cara al instante: “Pero hace tres meses estoy viviendo acá!”.

A lo que el Big le explicó sobre su error para dar paso a su nominación: “Estoy anotando cosas y estaba anotando eso. Bueno, vamos a nominar, ¿sí?”.

¡Qué momento!