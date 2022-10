La intimidad del cumpleaños de Juan, el hijo de Agustina Kämpfer 

“Fue el primer festejo de Juan con sus amigos y amigas del jardín, porque entre las cuarentenas por el covid y lo chiquito que es, antes solo pudimos hacer encuentros familiares o solitos, así que fue algo nuevo para los dos, ¡es toda una responsabilidad recibir tantos niños en casa!", señaló a PrimiciasYa.

La felicidad de Agustina Kämpfer por el cumple de su hijo

"Él estuvo exultante, no paró de bailar y reír. Es uno de los últimos en cumplir años en su salita, así que desde hace meses me venía preguntando, sistemáticamente, cuánto faltaba para que le tocara a él. ¡Ahora me esperan doce nuevos meses de cuenta regresiva!”, añadió la conductora de Algo que Contar, entre risas.

Al cumpleaños también asistió Carlos Gianella, el novio de Agustina, con quien se reconcilió hace unos meses tras una separación de aproximadamente un año.

Fotos: Gabriela Ojeda