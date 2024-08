La intimidad de la mega fiesta de cumpleaños de Nicki Nicole con Lali Espósito y Wanda Nara

En las redes sociales los invitados al evento fueron compartiendo imágenes y videos de lo que fue la intimidad de la mega fiesta que organizó la cantante.

Embed

"Fiestón, la reina de las reinas. Feli cumple mi amor", expresó Wanda con el emoji de un corazón en una foto abrazada a la agasajada y donde se las ve a pura sonrisa.

Entre los que dijeron presentes al festejo estuvieron: Luck Ra, Bizarrap, Tuli Acosta, Lit Killah, Milo J, Spreen, Angie Velasco, Lizardo Ponce, Paulo Londra y Camila Mayan, entre otros.

Nicki Nicole lució un vestido corto bien al cuerpo que mezclaba color gris, negro y amarillo y se mostró feliz por la noche que pasó donde recibió el cariño de su familia y amigos.

Nicki dejó atrás la escandalosa separación de Peso Pluma hace unos meses donde el cantante mexicano le fue infiel y disfrutó de un momento soñado en su cumpleaños 24.

nicki nicole cumpleaños con lali espositp.jpg

nicki nicole cumpleaños.jpg

nicki nicole cumpleaños 2.jpg

nicki nicole cumpleaños con wanda nara.jpg

A seis meses del escándalo con Nicki Nicole, Peso Pluma blanqueó a su nueva novia: fotos y video

Aunque pareciera que fue hace años, lo cierto es que apenas pasaron seis meses desde la escandalosa ruptura de Nicki Nicole con Peso Pluma.

Ahora el cantante mexicano acaba de oficializar su nuevo romance con Hanna Howell desde sus redes sociales y sus seguidores lo destrozaron.

Cabe recordar que el noviazgo de la argentina con Peso Pluma terminó abruptamente después de que el cantante le fuera infiel en Las Vegas y esa traición se viralizase en las redes sociales, al filtrarse un contundente video.

En tanto, por estas horas Peso Pluma se volcó a su cuenta de Instagram para compartir un álbum de fotos, muy acaramelado junto a Hanna Howell, donde se los ve besándose apasionadamente en Chicago, acompañados por su mascota.

Y si bien no es la primera vez que se muestra junto a Howell, sí es la primera vez que lo hace oficialmente desde su feed y con un contundente mensaje de amor a través de emojis de corazones y ositos.

Asimismo, los fanáticos de Nicole no olvidan la traición a la argentina y sobre el posteo le dejaron fuertes mensajes de desaprobación, como "No mames pesito, la morra parece de 40 años", "Literalmente cambiaste un Rolex por Casio" o "Ya no es Tommy y Pamela, ahora es Tommy y su abuela".