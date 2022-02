La ira de La Bomba Tucumana en los Premios Carlos: Gritos, enojo y desplante

Gladys Bomba Tucumana premios Carlos 2022.jpg Gladys La Bomba Tucumana se retiró de la entrega de los Premios Carlos, tras perder su terna en la categoría de Mejor cantante en espectáculo.

Fue allí cuando, ante la consulta a Gladys La Bomba Tucumana de si efectivamente se retiraba de los Premios Carlos afirmó "Sí, tengo frío y sueño..." mientras se acomodaba su vestido rojo con visible incomodidad. Y cuando le preguntaron el motivo, la cantante intentó ser políticamente correcta asegurando "No, está bueno... nada más que ya vine, cumplí, estuve...", hablando más con sus gestos que con sus palabras. Pero ahí mismo no se contuvo y disparó con respecto al otro ternado de la revista "No iba a venir el chico (Agustín Souza), encima para perder. O sea, iba a venir Souza y yo para perder...".

Si bien retomó la calma y dijo que quizás volvería en otra oportunidad a los Premios Carlos, dado que no le hicieron ningún daño y reconoció que el jurado es dueño de elegir a quien se le da la gana, Gladys La Bomba Tucumana se exasperó nuevamente: "Yo me quiero ir porque yo estoy cansada, soy una mina grande de 56 años, aunque esté espléndida... más linda que nunca... estoy sin bombacha. Me bañé, me perfumé, fui a la pelu... pero estoy cansada y realmente no estoy enojada con nadie".

Y como broche final de sus iracundas declaraciones reconoció "Ya pasó mi nominación, la de mi hijo que me importaba mucho -que no pudo venir- y me voy por eso", levantando la mano haciendo el ademán de que ya no hay nada que la retenga. Clarito como el agua...

Embed

La Bomba Tucumana en offside confesó todo sobre su novio 21 años menor que ella

Gladys La Bomba Tucumana jugó al misterio en la nota que le brindó al ciclo Intrusos donde compartió la escena con su bailarín, Rodrigo Jara, señalado como su nuevo amor.

La noticia fue confirmada por el ciclo Intrusos y hoy se vio el video de la primera entrevista de Gladys La Bomba Tucumana con Rodrigo Jara.

bomba-tucumana-novio3.jpg

Alineado a un proceso de cambio físico, La Bomba Tucumana está saliendo con uno de los bailarines que forman parte de la revista que protagoniza Omar Suárez.

La información fue confirmada por el periodista Pablo Layús en el móvil de Intrusos que sale por la pantalla de América Tv y que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"Ella está feliz. Se la pasa cantando. El segundo romance de la temporada se da entre La Bomba Tucumana y su bailarín, Rodrigo Jara", afirmó Pablo Layús sin dejar lugar a duda.