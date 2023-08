La irreversible decisión de Oscar González Oro tras el escándalo con Cinthia Fernández en Nosotros a la mañana

Oscar Gonzalez Oro captura Intrusos.jpg

Si bien desde ayer, la mediática se ausentó del programa por una cuestión de salud, lo cierto es que abordado por las cámaras de Intrusos (América TV) el Negro Oro tomó la irreversible decisión de no referirse al tema, para así minimizar la feroz pelea.

Así, cuando el periodista Alejandro Guatti quiso saber cómo estaba después de todo lo ocurrido con Cinthia, González Oro se limitó a declarar tajante "Ya te lo dije, no voy a hablar más". Y si bien deslizó que no le hizo mal el escándalo, frente a la pregunta de si pudo hablar con Cinthia y si está todo bien, el Negro lanzó un contundente "No".

Por último, al querer saber cómo se encontraba, el ex Radio 10 confesó displicente y tajante: "No leo nada. No me interesa el tema". Punto y aparte.

El duro descargo de Cinthia Fernández tras ausentarse de Nosotros a la Mañana

Luego del tenso cruce que protagonizaron el viernes pasado Cinthia Fernández y Oscar González Oro en Nosotros a la Mañana (El Trece) desde ayer lunes la panelista se ausentó al programa y comenzaron las especulaciones en torno a los motivos de su decisión.

"Hablé con ella y me mandó un audio para contarme que está con un problema de salud. Lo que ella me cuenta, es que avisó a la producción pero siente que no le creyeron", contó Pampito en Intrusos.

Por su parte, Cinthia también realizó un descargo en sus historias de Instagram y expresó: "Estoy haciéndome estudios por un inconveniente de salud que espero no sea nada, y además tuve trámites y exámenes toda la mañana. Una hermosa pero lamentable casualidad, porque tampoco quería ir al programa, aunque me hubiese gustado que no sea por algo de salud".

Cinthia Fernández

"Obvio que no quería ir, pero a pesar de lo que pasó, soy muy profesional y jamás falto sin permiso, sin motivo y sin presentar certificado. Simplemente me estoy ocupando de mí", concluyó.

A su vez, mostró las imágenes de los documentos que dejan constancia de su turno médico y confesó: "Entre que me colapsaron de mensajes porque no hice el sorteo, y que me preguntan porque no fui al programa de hoy, quiero arrojar el celular al inodoro".