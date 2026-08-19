El novio de Yipio explotó contra la producción de Gran Hermano tras negarle el casamiento y contó la realidad

“Mi propuesta va por fuera de la tele. Amo a mi futura esposa”, agregó el joven, dejando así expresada su voluntad de avanzar con el casamiento más allá de lo que pudiera suceder dentro del reality.

Sin embargo, sus mensajes fueron subiendo de tono cuando decidió referirse directamente a la producción de Gran Hermano. En otra de sus publicaciones, “Chocolatito” lanzó una enigmática frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: “El problema viene de otro lado, así que ya saben qué hacer”.

A continuación, volvió a insistir en que su postura frente a la posibilidad de casarse con Yipio nunca había cambiado. “Repito, si dependiera de mí siempre fue un sí. Nunca un no”, remarcó.

Pero la reacción de Mathias Centurión no terminó allí. En una publicación realizada directamente en el muro de su cuenta de Instagram, el joven volvió a dirigirse de manera indirecta al reality y reforzó su apoyo hacia su pareja.

“Amo a mi futura esposa, capaz que a Gran Hermano no le quedó claro que mi sí está hoy, mañana y siempre”, expresó, dejando nuevamente en evidencia su malestar por lo sucedido y reafirmando que continúa dispuesto a casarse con Yipio.

Finalmente, “Chocolatito” realizó otro pedido a través de sus redes sociales. Esta vez, convocó al fandom de su novia para que votara en contra de Sol Abraham con el objetivo de que quede fuera de la competencia.

Cómo fue el quiebre de Yipio tras negársele la posibilidad de casarse con Chocolatito en Gran Hermano

La emoción se apoderó de Yipio durante las últimas horas en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La participante uruguaya no logró contener las lágrimas luego de enterarse de que habrá casamientos dentro de la casa y descubrir que su pareja, Mathias “Chocolatito” Centurión, no tendría permitido ingresar para compartir ese momento con ella.

La situación generó una fuerte angustia en la humorista, especialmente porque Mariela sí tendría la posibilidad de celebrar junto a su esposo, el Turco García, quien ingresaría desde el exterior para participar de la celebración. Ante esta diferencia, Yipio manifestó su tristeza y expuso en el confesionario lo que le habían informado desde la producción.

“Quería casarme con Chocolatito, pero me dijeron que no desde la producción, con nadie que no fuera de la casa”, expresó el 18 de agosto. Sus palabras generaron la intervención de Santiago del Moro, quien no descartó que el panorama pudiera modificarse dependiendo de las circunstancias.

“Se puede, se puede. Hay que ver qué pasa con la logística, dónde están en este momento, si puede o no venir”, señaló el conductor, dejando a la participante con la expectativa de que finalmente pudiera concretarse el encuentro.

La incertidumbre, lejos de tranquilizarla, terminó movilizando todavía más a Yipio. La participante comenzó a preocuparse no solamente por la posibilidad de no casarse con su pareja dentro del reality, sino también por lo que podía estar ocurriendo fuera de la casa.

Durante la gala de nominación se produjo otro momento de tensión. Antes de que Yipio pudiera emitir sus votos, el Big decidió detenerla para preguntarle cómo se encontraba y qué era lo que la tenía tan preocupada.

“Mis dos votos son para Sol porque...”, alcanzó a decir, hasta que fue interrumpida por la voz de Gran Hermano: “Para, que te quiero hacer unas preguntitas, quiero saber si estás bien”.

Yipio entonces explicó el motivo de su angustia y reconoció que la situación le había generado diferentes temores. “No estoy bien porque hoy me dijeron que no podía pasar lo del casamiento y ahora Santi dio a entender otra cosa, como que Mariela sí. No sé qué pasa afuera, me pone nerviosa que pase algo afuera, que esté soltera o que a mi mamá le pase algo”, confesó.

Ante esa preocupación, el Big intentó llevarle tranquilidad y fue contundente: “Está todo bien afuera”. Sin embargo, la participante todavía tenía dudas y quiso saber específicamente por qué Mathias no podía formar parte de la celebración.

“¿Por qué no se puede?”, preguntó Yipio. En ese momento, Gran Hermano le explicó que la imposibilidad estaría relacionada con la distancia y otros compromisos, aunque también aprovechó para transmitirle tranquilidad respecto de su vínculo sentimental.

“La distancia, compromisos, pero con Mr. Chocolatito está bien, creeme y confiá en mí”, le aseguró.

Si bien las palabras del Big consiguieron calmar en parte la preocupación de Yipio, la participante reconoció que la noticia igualmente le había generado enojo y tristeza. “Voy a estar bien, pero enojada”, admitió.

Finalmente, Gran Hermano decidió mantener el suspenso y le anticipó que podría recibir una sorpresa en las próximas horas. “Sé que en algún momento va a haber una linda sorpresa. Mañana mismo, incluso”, adelantó.

De esta manera, quedó abierta la incógnita sobre lo que ocurrirá con el esperado casamiento de Yipio y Mathias, mientras crece la expectativa por la posible sorpresa que podría recibir la participante dentro de la casa. Al parecer, Andrea del Boca, una de sus grandes amigas y aliadas dentro del reality, dirá presente de alguna manera.