La Joaqui recordó a su abuela por el Día del Niño y dejó un fuerte palito para Luck Ra

Sin mencionar en ningún momento a Luck Ra ni revelar a quién estaban dirigidas sus palabras, La Joaqui dejó una reflexión que sus seguidores no tardaron en vincular con el presente que atraviesa. Entre recuerdos, cariño y una enseñanza de infancia, la artista volvió a hablar sin decirlo todo.

Qué dijo Luck Ra en pleno show tras separarse de La Joaqui

Luck Ra se mostró profundamente conmovido durante su presentación en el Festival de la Nieve de Bariloche, en un fin de semana marcado por el eco mediático de su separación de La Joaqui.

Aunque evitó referirse directamente al final de su relación, el artista decidió abrirse en el escenario y hablar de las críticas sobre su aspecto físico, compartiendo una reflexión sincera que tocó fibras sensibles.

"No es que me duela a mí, porque yo ya sé quién soy, pero hay algo que me gustaría aclarar y que es lo único donde tal vez me pueda llegar a entrar la bala. Y es que se ha hablado mucho de mí, sobre mi aspecto, sobre mi figura", expresó en un video difundido por la cuenta de El Ejército de LAM en X.

Conmovido, agregó: "Y yo quiero aclarar algo... Realmente se los juro por Dios que si yo quisiera, me podría operar esta cara de burro de Shrek, los dientes burro de Shrek. Tengo un diente partido, ni siquiera me lo quiero arreglar porque me lo he chupado un montón. Sinceramente, para mí el querer corregir algo... Yo no quiero nada de eso".

El cantante aprovechó el momento para remarcar que ese tipo de comentarios pueden afectar a los más jóvenes: "Y quiero aclarar que en realidad uno yo creo que en la infancia también uno puede llegar a sufrir mucho de eso. Y solo quiero decir que cada niño que esté acá necesito que aprenda a amarse tal como es".

"Tal vez en el colegio puede llegar a sufrir esas cosas. Y no hay ningún tipo de operación que pueda arreglar el alma de uno. Y eso es lo más importante, lo que esté en el corazón", reconoció con firmeza.

Finalmente, cerró con un mensaje cargado de emoción y autenticidad: "Y cada imperfección que le digan es su marca personal. Así que yo voy a seguir andando con mi cara de burro de Shrek y con mis dientes. Y yo quiero que cada imperfección que usted sienta que tenga en realidad es su marca personal hermano. Y después todo lo demás, bueno, no fue".

El público lo acompañó con aplausos y muestras de apoyo, en una noche donde la vulnerabilidad del artista se transformó en un mensaje de aceptación y fortaleza.