La Joaqui recordó su fuerte escena de sexo con Nicolás Furtado en El Marginal

Y destacó al actor en ese momento, en que estaba muy nerviosa: “Me tocó un compañero súper caballero y súper paciente. Yo le decía ‘no me puedo sacar la remera’”.

“Me puse una bombacha relinda y yo pensaba ‘soy La Joaqui, me tengo que hacer la rea’ y yo pensaba que si actuaba bien él iba a pensar que me gustaba de verdad y si actúo muy mal, me van a bardear por Twitter”, comentó La Joaqui.

Y agregó: “Yo pensaba ‘este chico actúa con chicas re despampanantes y yo era re chiquita. Me quedé en ropa interior y tenía menos carne que un huevo frito”.

“Le dije despacito ‘tengo miedo’. Y él ‘no, anímate, así demostrás que sos profesional’. Encima él, para hacerme sentir bien me decía ‘yo ya ví un montón de chicas sin remera actuando’. ¡Y era peor! Era una presión enorme”, relató La Joaqui, quien contó que pusieron música de Los Redondos en el lugar para estar más serena en ese instante.

Nicolás Furtado llevó a Ester Expósito a ver a La Renga

Nicolás Furtado y Ester Expósito, quien hace unas semanas estuvieron envueltos en rumores de crisis que desmintieron con una foto juntos, tuvieron un fin de semana bien rockero en Argentina.

El actor uruguayo que interpreta a Diosito en la exitosa ficción carcelaria y la española fueron al Estadio Único de La Plata el sábado y observaron el show de La Renga.

Lo que sorprendió a todos en las redes es la previa que hicieron ambos antes del show con un detalle particular. Desde sus historias de Instagram, la actriz compartió una foto el sábado donde se ve una botella cortada de gaseosa con Fernet en su interior, como en el barrio.

"Sabadossss", expresó ella en la imagen con la botella cortada con Fernet. Ese detalle bien argentino llamó la atención en las redes y la imagen se replicó al instante.