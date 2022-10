La jugada declaración de L-Gante a Wanda Nara

El músico y la empresario estuvieron muy cercanos durante los días que ella estuvo en la Argentina. La confirmación de la separación de ambos de Tamara Báez y Mauro Icardi, compartieron salidas, intercambios de autos, le hizo una canción y siguen aparecieron videos en lo que se los ve muy cercanos.

Desde sus redes, L-Gante realizó un posteo junto a una foto en la que se lo ve de espaldas con el torso descubierto. “Te hago la cabida cuando me lo pidas que yo te lo deeeeeee… #lamafilia”, escribió.

Wanda le respondió en el posteo públicamente con un. “Mirá vos”. Entonces, Elián Valenzuela no dudó en publicar: “Te extraño”, aunque la conversación parece haber seguido por privado ya que no le respondió más nada allí.

En medio de su separación con Mauro Icardi, Wanda Nara quebró en llanto

En la noche del jueves, Wanda Nara y L-Gante estuvieron en el boliche Pina de Rocha, donde el referente la cumbia 420 presentó su nuevo tema, "El último romántico".

En el lanzamiento, la rubia y el artista se mostraron cómplices y casi tan acaramelados como en el video de esa canción, que ya es furor en YouTube, con más de 2 millones de visitas.

En una nota con Intrusos (América TV), Wanda, que está viviendo un momento especial por su separación de Mauro Icardi, quebró en llanto. El cronista le preguntó por la denuncia de su ex empleada, Carmen, y eso la sensibilizó: "A mí me duelen esas cosas. Las traiciones me duelen".

De todos modos, la rubia aclaró que sus lágrimas no eran solo por su ex empleada sino por los ataques que recibe cada semana. "Es por todo. Cuando viene de gente que no me conoce no me duele. Cuando viene de gente que me conoce y me quiere hacer daño, me duele", añadió.

Por último, sobre la demanda de Carmen, Wanda fue tajante. "Me duele un montón todo lo que está pasando. Que siga el curso, me presenté en la Justicia y que se haga Justicia", sentenció.