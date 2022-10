En medio de su separación con Mauro Icardi, Wanda Nara quebró en llanto

Embed

En una nota con Intrusos (América TV), Wanda, que está viviendo un momento especial por su separación de Mauro Icardi, quebró en llanto. El cronista le preguntó por la denuncia de su ex empleada, Carmen, y eso la sensibilizó: "A mí me duelen esas cosas. Las traiciones me duelen".

De todos modos, la rubia aclaró que sus lágrimas no eran solo por su ex empleada sino por los ataques que recibe cada semana. "Es por todo. Cuando viene de gente que no me conoce no me duele. Cuando viene de gente que me conoce y me quiere hacer daño, me duele", añadió.

Por último, sobre la demanda de Carmen, Wanda fue tajante. "Me duele un montón todo lo que está pasando. Que siga el curso, me presenté en la Justicia y que se haga Justicia", sentenció.

Wanda Nara reavivó la guerra con La China Suárez con una tremenda revelación

Este jueves en LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que Wanda Nara le envió un mensaje contundente sobre el affaire entre La China Suárez y Mauro Icardi.

"Me llamó por cámara dos días después de encamarse con mi marido en París. Me dijo que quería conocer París. Por eso, le dije 'zorra'. Se lo debería haber dicho en privado", fueron las palabras de la rubia, en una conversación con el conductor.

Pero eso no fue todo. Wanda fue por más: "Me quedé corta porque llamarme, saludar a mis hijas y decirnos: 'las quiero ver en París pronto', es más que de zorra".

Ángel señaló que la botinera aún no supera el engaño. "Todavía está caliente con La China", remarcó.

Por último, el periodista explicó que, con este mensaje, queda en confirmado que Mauro estuvo con La China en la intimidad. "No quedan más dudas", sentenció.