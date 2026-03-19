La fría actitud de Evangelina Anderson al ver que Ian Lucas se consagró ganador de MasterChef Celebrity

Y en el cierre, apostó a un clásico infalible: arroz con leche. Simple en apariencia, pero ejecutado con precisión y sensibilidad, reforzó su idea de volver a las raíces y resignificar los sabores de la infancia.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron iguales. La fría actitud de Evangelina Anderson al momento en que Damián Betular anunció que Ian era el ganador llamó la atención y no pasó desapercibida en redes, donde rápidamente se multiplicaron los comentarios sobre su gesto.

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Qué platos presentó Sofía "La Reini" Gonet para sorprender al jurado de MasterChef Celebrity

Del otro lado, Sofía "La Reini" Gonet desplegó todo su estilo con un menú elegante y conceptual, centrado en la identidad argentina.

Su propuesta incluyó una trucha patagónica curada con mix de verdes y criolla, vieiras sobre puré de humita con aceite de chalas y una brûlée de higos con dulce de leche sobre masa sablée.

Técnica, estética y creatividad no le faltaron, en una performance sólida que también dejó huella en el jurado.

La consigna de la noche no era sencilla: crear y ejecutar un menú completo de tres pasos en apenas 120 minutos, logrando transmitir una identidad culinaria clara en cada plato.

En ese contexto de máxima exigencia y nerviosismo, ambos finalistas estuvieron a la altura. Sin embargo, fue Ian Lucas quien logró algo más: emocionar, contar una historia y conectar desde un lugar genuino.

Así, entre devoluciones, silencios cargados de expectativa y miradas cómplices, llegó la definición.

Y fue el recorrido, la coherencia y el corazón puesto en cada preparación lo que terminó inclinando la balanza. Ian Lucas no solo ganó la final: conquistó al jurado y se quedó con el título en una de las definiciones más emotivas del certamen.