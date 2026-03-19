La fría actitud de Evangelina Anderson al ver que Ian Lucas se consagró ganador de MasterChef Celebrity
Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef tras una final cargada de emoción, pero la fría reacción de Evangelina Anderson al anuncio no pasó desapercibida.
19 mar 2026, 22:57
La fría actitud de Evangelina Anderson al ver que Ian Lucas se consagró ganador de MasterChef Celebrity
Ian Lucas se consagró como el gran ganador deMasterChef Celebrity (Telefe) en una final vibrante que mantuvo la tensión hasta el último segundo. Frente a Sofía “La Reini” Gonet, el participante logró imponerse con una propuesta cargada de identidad, emoción y una historia que atravesó cada uno de sus platos.
En una noche decisiva, donde cada detalle contaba, Ian eligió cocinar desde lo más profundo: sus recuerdos, su familia y su recorrido personal. Esa impronta se reflejó desde el primer momento y terminó siendo clave para conquistar al jurado.
Su entrada, una fainá casera con provolone, pimientos asados y anchoas marinadas, no solo destacó por su sabor, sino también por lo que representaba. Fue un plato que conectó de lleno con el jurado, especialmente con Donato de Santis, quien no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas tras probarlo.
Para el plato principal, redobló la apuesta con una milanesa de tomahawk acompañada de fideos caseros, logrando una combinación que fusionó lo tradicional con técnicas más elaboradas.
Y en el cierre, apostó a un clásico infalible: arroz con leche. Simple en apariencia, pero ejecutado con precisión y sensibilidad, reforzó su idea de volver a las raíces y resignificar los sabores de la infancia.
Sin embargo, no todas las reacciones fueron iguales. La fría actitud de Evangelina Anderson al momento en que Damián Betular anunció que Ian era el ganador llamó la atención y no pasó desapercibida en redes, donde rápidamente se multiplicaron los comentarios sobre su gesto.
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Qué platos presentó Sofía "La Reini" Gonet para sorprender al jurado de MasterChef Celebrity
Del otro lado, Sofía "La Reini" Gonet desplegó todo su estilo con un menú elegante y conceptual, centrado en la identidad argentina.
Su propuesta incluyó una trucha patagónica curada con mix de verdes y criolla, vieiras sobre puré de humita con aceite de chalas y una brûlée de higos con dulce de leche sobre masa sablée.
Técnica, estética y creatividad no le faltaron, en una performance sólida que también dejó huella en el jurado.
La consigna de la noche no era sencilla: crear y ejecutar un menú completo de tres pasos en apenas 120 minutos, logrando transmitir una identidad culinaria clara en cada plato.
En ese contexto de máxima exigencia y nerviosismo, ambos finalistas estuvieron a la altura. Sin embargo, fue Ian Lucas quien logró algo más: emocionar, contar una historia y conectar desde un lugar genuino.
Así, entre devoluciones, silencios cargados de expectativa y miradas cómplices, llegó la definición.
Y fue el recorrido, la coherencia y el corazón puesto en cada preparación lo que terminó inclinando la balanza. Ian Lucas no solo ganó la final: conquistó al jurado y se quedó con el título en una de las definiciones más emotivas del certamen.