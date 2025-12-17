Quiénes son los famosos convocados para Gran Hermano Generación Dorada

Por último, reveló quién es la tercera figura que está cerca de ingresar a la casa más famosa del país: "Tercera persona que está tratando de entrar y avanzó bastante, fue aprobada, la llamaron, mujer. Es una mujer reality, salió de un reality, es quilombera, muy quilombera: Samanta Farjat".

Con estas revelaciones, la expectativa por Gran Hermano Generación Dorada sigue creciendo y promete una edición cargada de figuras polémicas y con gran experiencia en el mundo del espectáculo y los realities.

Santiago del Moro confirmó que la nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada tendrá su estreno el próximo 2 de febrero de 2026 en la pantalla de Telefe. La emblemática casa volverá a abrir sus puertas y el conductor adelantó algunos detalles en una entrevista con A la Barbarrosa.

"Hace cuatros, cinco meses estamos preparando la nueva temporada. Lo llamamos ´generación dorada´ porque es el formato más importante de la historia de la televisión y cumple 25 años desde que se hizo aquella primera edición con Soledad Silveyra, y esta vez tiene la potestad de invitar personas a participar", relató Del Moro, destacando la magnitud del proyecto.

Más adelante, el conductor subrayó el espíritu igualitario del reality: "Lo más lindo es que dentro de la casa, son todos iguales. Ahí no hay estrato social, no hay título que habilite más que otro, tampoco barrios ni edades, es decir, ante el ojo de Gran Hermano, son todos iguales".

Del Moro también adelantó que esta temporada traerá cambios significativos en la dinámica del juego. "Va a haber más participantes, va a ser una edición más picante", aseguró. En cuanto a la posibilidad de que ingresen celebridades, aclaró: "Aún no hay confirmado". Y sorprendió al revelar un costado personal: se involucró sentimentalmente con una de las participantes más recordadas, Juliana “Furia” Scaglione.

Durante el casting, Analía Franchín lo entrevistó y consiguió una confesión inesperada. “¿Alguna vez te involucraste sentimentalmente con un participante? O sea, ¿que te dolió que saliera?”, le preguntó.

Sin dudarlo, Del Moro respondió: “Sí, con Furia. Me imaginé saliendo de la mano con ella de la casa. Y no se dio. Ganó Bauti (Mascia), en buena ley ganó, pero la tengo en un lugar especial de mi corazón”.

La charla continuó con otra pregunta de Franchín: “¿Alguna vez votaste?”. Con total sinceridad, el conductor aclaró: “No, eso no. Mis hijas sí”.