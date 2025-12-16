¡Bomba! Santiago del Moro admitió que se involucró sentimentalmente con una participante de Gran Hermano
En una entrevista, Santiago del Moro sorprendió al revelar que se involucró sentimentalmente con una participante de Gran Hermano. Enterate.
16 dic 2025, 13:51
Santiago del Moro confirmó este martes que Gran Hermano Generación Dorada comenzará el 2 de febrero de 2026 por la pantalla de Telefe. La casa más famosa del país vuelve a abrir sus puertas y el conductor habló con A la Barbarrosa para contar los detalles de esta nueva edición.
"Hace cuatros, cinco meses estamos preparando la nueva temporada. Lo llamamos ´generación dorada´ porque es el formato más importante de la historia de la televisión y cumple 25 años desde que se hizo aquella primera edición con Soledad Silveyra, y esta vez tiene la potestad de invitar personas a participar", contó.
Luego agregó: "Lo más lindo es que dentro de la casa, son todos iguales. Ahí no hay estrato social, no hay título que habilite más que otro, tampoco barrios ni edades, es decir, ante el ojo de Gran Hermano, son todos iguales".
El conductor también contó que en esta temporada habrá modificaciones y cosas que van a cambiar la funcionalidad de la casa. "Va a haber más participantes, va a ser una edición más picante". Y sobre los famosos que podrían participar, indicó: "Aún no hay confirmado".
Cuál es la participante de Gran Hermano con la que se involucró Santiago del Moro
Pero además, el conductor sorprendió al revelar que se involucró sentimentalmente con una participante. Se trata de Juliana “Furia” Scaglione, una de las figuras más populares del formato.
Analía Franchín entrevistó al conductor desde el casting y le sacó una picante confesión. “¿Alguna vez te involucraste sentimentalmente con un participante? O sea, ¿que te dolió que saliera?”, le preguntó la panelista.
Sin dudarlo, Del Moro asintió y señaló: “Sí, con Furia. Me imaginé saliendo de la mano con ella de la casa. Y no se dio. Ganó Bauti (Mascia), en buena ley ganó, pero la tengo en un lugar especial de mi corazón”.
Luego, Franchín fue por más y le consultó: “¿Alguna vez votaste?”. Con total sinceridad, Santiago respondió: “No, eso no. Mis hijas sí”.