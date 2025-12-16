¡Bomba! Santiago del Moro admitió que se involucró sentimentalmente con una participante de Gran Hermano

Embed

Cuál es la participante de Gran Hermano con la que se involucró Santiago del Moro

Pero además, el conductor sorprendió al revelar que se involucró sentimentalmente con una participante. Se trata de Juliana “Furia” Scaglione, una de las figuras más populares del formato.

Analía Franchín entrevistó al conductor desde el casting y le sacó una picante confesión. “¿Alguna vez te involucraste sentimentalmente con un participante? O sea, ¿que te dolió que saliera?”, le preguntó la panelista.

Sin dudarlo, Del Moro asintió y señaló: “Sí, con Furia. Me imaginé saliendo de la mano con ella de la casa. Y no se dio. Ganó Bauti (Mascia), en buena ley ganó, pero la tengo en un lugar especial de mi corazón”.

Luego, Franchín fue por más y le consultó: “¿Alguna vez votaste?”. Con total sinceridad, Santiago respondió: “No, eso no. Mis hijas sí”.