Mica Viciconte fulminó a Nicole Neumann en medio del escándalo por la fiesta de 15 de Allegra: "Que hable..."

"Que hable todo lo que quiera, nosotros nos mantenemos al margen de toda esta situación", insistió Mica. Al coincidir siempre con su pareja, sostuvo que la decisión de él sobre el cumpleaños de 15 fue la correcta: "Fue un arreglo entre las partes, se debería cumplir".

También recordó que la madre de las niñas no cumplió con lo pactado en su momento y ellos se quedaron sin vacaciones con las chicas. "Seguimos esperando que el juzgado actúe, pero ya no nos sorprende nada. Repercutió todo esto en la familia porque mi hijo no tuvo sus vacaciones con sus hermanas, pero ya estoy más allá del bien y del mal", insistió. "Cada uno se entierra en su propio pozo", lanzó.

Qué dijo Mica Viciconte sobre el cumpleaños de Allegra

A medida que se acerca la fiesta de 15 de Allegra Cubero, crecen los comentarios y las especulaciones sobre lo que podría pasar entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, en un contexto marcado por conflicto tras conflicto. En ese escenario, Mica Viciconte tomó la palabra en defensa de su pareja, como era de esperarse.

“Pobres todos los amiguitos que van a tener que ir a un doble cumpleaños, es raro. Yo no voy a competir con nadie, si quiere hacer dos o tres cumpleaños, que los haga, si quiere decir lo que quiera, está todo bien”, bromeó en A la Tarde (América TV).

Además, le tiró un palito a Neumann: “Hace 8 años estoy con Fabián y sé perfectamente quién soy, quién es él y por supuesto quién es ella, pero no lo voy a decir, me lo guardo para mí porque tengo respeto por sus hijas”.

“A mí no me llegaron las disculpas. Si se arrepiente de haber expuesto esto, pero sigue contando cosas. Yo tuve muchos mensajes de parte de ella, pero no voy a exponer nada en contra de la mamá de las nenas”, dijo Mica, al referirse a que esperaba que Nicole le pidiera perdón a Cubero.