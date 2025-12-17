A24.com

La pregunta de Wanda Nara que descolocó al Turco Husaín en MasterChef Celebrity y terminó en accidente

Wanda Nara intentó por todos los medios desconcertar al Turco Husaín y lo logró con una pregunta que generó nerviosismo y terminó en un accidente cuando apenas comenzaba MasterChef Celebrity. Mirá el momento.

17 dic 2025, 23:47
Wanda Nara se destaca en MasterChef Celebrity (Telefe) por sus preguntas picantes a los participantes en los momentos menos oportunos. Esta vez, la “víctima” fue el Turco Husaín.

Mientras definían al capitán de cada equipo, los concursantes debían tomar un palo de hockey y hacer jueguitos con la bocha. Husaín se mostraba confiado y parecía imbatible: los chefs contaban y contaban, los segundos pasaban y su destreza no aflojaba. La escena se estiraba y nadie lograba sacarlo de eje. Hasta que la conductora encontró la tecla justa para descolocarlo y llenarlo de nerviosismo con una sola palabra capaz de derrumbar cualquier seguridad: el casamiento.

“¿Lo puedo distraer preguntándole por el casamiento o algo?”, preguntó Nara, con ánimos de cometer una maldad. El exfutbolista, acostumbrado a la presión, no dudó y la desafió: “Sí, obvio. Está bien, la estamos armando. La Joaqui dijo que va a tocar gratis y Luck Ra también”.

Pero, claro… Claudio pisó el palito ante las garras de la buena de Wanda. “¿Te casás con división de bienes?”, fue todo lo que Nara necesitó decir para que la jugada que venía realizando el Turco se desmoronara en cuestión de segundos. La risa en el estudio fue total.

Qué dijo Maxi López a Ian Lucas de Wanda Nara en MasterChef

La consigna de la noche del 16 de diciembre en MasterChef Celebrity (Telefe) era preparar una pavlova, pero la atención terminó desviándose hacia un inesperado y divertido cruce entre Maxi López e Ian Lucas. La dupla se convirtió en una de las más comentadas del programa luego de un comentario del exfutbolista que tuvo como destinataria indirecta a Wanda Nara.

La escena ocurrió frente al jurado y a la conductora, cuando Nara conversaba con el youtuber sobre una charla previa que habían tenido fuera de cámara. Fue entonces cuando Ian expuso la situación ante su compañero: “Me quiere revisar la lupita de Instagram”, le contó Ian a Maxi.

La frase fue suficiente para que López reaccionara de inmediato. Sin vueltas, lanzó una advertencia sobre una situación que conoce bien de cerca: “No sé de qué me hablan, esto de la lupita. Lo único que te voy a decir es: ‘Facha, te come un centímetro, te come cinco y después te come toda la billetera. Ojo, que es de a poquito esto’”. Y remató con otra frase que redobló el impacto: “Es muy buena de hacer trabajo fino”.

Más allá de que la relación entre Maxi y su expareja atraviesa hoy un momento mucho más calmo y distante de los conflictos judiciales que los enfrentaron durante años, el exfutbolista demuestra que no pierde ocasión para deslizar algún comentario filoso en clave de humor durante el certamen de cocina.

