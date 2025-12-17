La pregunta de Wanda Nara que descolocó al Turco Husaín en MasterChef Celebrity y terminó en accidente

Embed

Qué dijo Maxi López a Ian Lucas de Wanda Nara en MasterChef

La consigna de la noche del 16 de diciembre en MasterChef Celebrity (Telefe) era preparar una pavlova, pero la atención terminó desviándose hacia un inesperado y divertido cruce entre Maxi López e Ian Lucas. La dupla se convirtió en una de las más comentadas del programa luego de un comentario del exfutbolista que tuvo como destinataria indirecta a Wanda Nara.

La escena ocurrió frente al jurado y a la conductora, cuando Nara conversaba con el youtuber sobre una charla previa que habían tenido fuera de cámara. Fue entonces cuando Ian expuso la situación ante su compañero: “Me quiere revisar la lupita de Instagram”, le contó Ian a Maxi.

La frase fue suficiente para que López reaccionara de inmediato. Sin vueltas, lanzó una advertencia sobre una situación que conoce bien de cerca: “No sé de qué me hablan, esto de la lupita. Lo único que te voy a decir es: ‘Facha, te come un centímetro, te come cinco y después te come toda la billetera. Ojo, que es de a poquito esto’”. Y remató con otra frase que redobló el impacto: “Es muy buena de hacer trabajo fino”.

Más allá de que la relación entre Maxi y su expareja atraviesa hoy un momento mucho más calmo y distante de los conflictos judiciales que los enfrentaron durante años, el exfutbolista demuestra que no pierde ocasión para deslizar algún comentario filoso en clave de humor durante el certamen de cocina.