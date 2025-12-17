La contundente revelación de Fabián Mazzei sobre el llanto de Araceli González: ¿fue por Adrián Suar?

Fabián desmintió que eso fuese así y advirtió que todo responde a un tema íntimo, que su pareja decidirá si quiere exponer públicamente. “El que quiere pensar que fue por Suar que lo piense y el que no será más inteligente. En algún momento ya va a decir algo, porque no la va a pasar bien. Despacito se va a saber lo que ella quiere”, agregó.

Lejos de alimentar el conflicto, el actor expresó su deseo de ver a González atravesar este momento con serenidad y destacó su admiración por ella: “A mí me gusta verla bien, riéndose como es ella. Yo la admiro”. Además, desmintió que su aparición mediática tenga que ver con una búsqueda de exposición y fue tajante al respecto: “La gente que dice que sale a hablar porque quiere prensa es de mala leche”.

En esa misma línea, Mazzei se mostró aún más filoso al referirse a quienes critican a Araceli y lanzó una frase contundente: “Cuando uno es mala leche se le ve en la cara porque se pone viejo y feo”. En relación con el pedido de González para que el fragmento de su llanto no saliera al aire, evitó confrontar con la producción y aclaró: “No me la voy a agarrar con la producción de Mirtha, sé cómo son las reglas de la televisión, ella lo pidió y no se lo dieron, pero bueno está bien”. Incluso ironizó sobre el impacto televisivo del episodio: “No sé si fue la medición más alta que tuvo, así que le vino bárbaro”.

Finalmente, el actor adelantó que Araceli atraviesa un buen momento profesional y despejó cualquier especulación oportunista: “Sé que la llamaron para conducir dos programas, pero no porque pasó esto”, cerró, y dejó en claro que el futuro laboral de la actriz va más allá de la polémica con Adrián Suar.

¿Araceli González se enojó con la producción de Mirtha Legrand?

El fin de semana, Araceli González estuvo en la mesa de Mirtha Legrand, donde quebró en llanto cuando la conductora le preguntó por la falta de vínculo con Adrián Suar, su ex y padre de su hijo, Tomás.

Este lunes, en una nota con Intrusos (América TV), la actriz reveló que hubo una situación que la hizo sentir incómoda. "Pedí que cortaran la parte donde yo lloré y no lo hicieron. Y me parece que estuvieron mal", contó.

Araceli recordó que días atrás estuvo en el ciclo de Mario Pergolini y que la producción tuvo otra actitud frente a los temas que abordaron en el mano a mano. "En lo de Pergolini me dijeron: '¿hay algo que no te gustó y quieras que no salga?'. Y yo les dije: 'no, nada'", relató, al comparar la deferencia que sí tuvieron los productores del ex CQC y no quienes integran el equipo de La Chiqui.

La actriz explicó que manifestó su malestar con quienes están detrás de cámara en el programa de la diva. "No hablé con Mirtha. Hablé con la producción. Mi pedido fue a la producción. Ellos no cumplieron con mi pedido. Hablé con una señora que me contuvo bastante. Yo no quería mostrarme así", detalló.

Por último, Araceli aclaró que no tendría problema en volver a la mesa de la conductora. "Mirtha me viene llamando hace 4 años y le venía diciendo que no. Y dije: 'si voy a lo de Pergolini, tengo que ir a lo de Mirtha'. Volvería a ir a la mesa de Mirtha, pero evitaría llorar. A nadie le gusta llorar frente a cámara porque es mostrarse vulnerable", cerró.