El incómodo momento de Lucila La Tora Villar durante el casting de Gran Hermano, Generación Dorada: el video

Frente a esta situación, esta persona al ver que no conseguía la atención que pretendía acaparar subió aún más el tono de voz de manera agresiva y pidió de manera agresiva que "no jueguen con la ilusión de las personas”.

A esa altura de la situación en pleno vivo, y a pesar del mal momento, La Tora siempre se mantuvo serena, con buen humor y pudo terminar su cobertura tal como lo tenía previsto. Claro que ese mal momento, generó repercusiones en el estudio ya que sus compañeros de streaming reaccionaron al ver las imágenes y una vez terminado el móvil remarcaron el profesionalismo de la exhermanita frente a tan incómoda situación.

casting GH Generación Dorada - La Tora Villar mal momento

Cuándo comenzará Gran Hermano Generación Dorada

Santiago del Moro despejó todas las dudas y confirmó este martes una de las noticias más esperadas por los fanáticos del reality: Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ya tiene fecha de estreno. El ciclo volverá a la pantalla de Telefe el 2 de febrero de 2026, cuando la casa más famosa del país abra nuevamente sus puertas para dar inicio a una edición especial que promete cambios y sorpresas.

El conductor habló del tema en diálogo con A la Barbarrosa, donde compartió detalles del detrás de escena y explicó por qué esta temporada tendrá un condimento diferente. Según contó, el proyecto no es improvisado y viene gestándose desde hace varios meses. “Hace cuatros, cinco meses estamos preparando la nueva temporada. Lo llamamos ‘generación dorada’ porque es el formato más importante de la historia de la televisión y cumple 25 años desde que se hizo aquella primera edición con Soledad Silveyra, y esta vez tiene la potestad de invitar personas a participar”, explicó Del Moro.

De esta manera, el conductor puso el foco en el carácter histórico de esta nueva entrega, que celebrará un cuarto de siglo desde el debut del reality en la televisión argentina. En ese contexto, también destacó uno de los pilares fundamentales del juego, que se mantiene intacto pese al paso del tiempo. “Lo más lindo es que dentro de la casa, son todos iguales. Ahí no hay estrato social, no hay título que habilite más que otro, tampoco barrios ni edades, es decir, ante el ojo de Gran Hermano, son todos iguales”, remarcó.

Además de la fecha y el espíritu de la edición, Del Moro adelantó que el formato tendrá ajustes que modificarán la dinámica habitual del juego. Sin entrar en demasiados detalles, dejó en claro que habrá novedades pensadas para renovar la experiencia tanto de los participantes como del público. “Va a haber más participantes, va a ser una edición más picante”, aseguró, dando a entender que la convivencia será aún más intensa.

Por último, se refirió a uno de los temas que más expectativa genera: la posible participación de figuras conocidas. Aunque el rumor sobre famosos dentro de la casa ya comenzó a circular, el conductor fue cauto y aclaró el panorama. “Aún no hay confirmado”, afirmó, dejando abierta la incógnita de cara a lo que viene.

Con esta confirmación, Telefe ya empezó a calentar motores para una temporada que promete homenajear la historia de Gran Hermano y, al mismo tiempo, sorprender con una versión renovada del clásico reality.