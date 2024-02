La letra del nuevo tema de Peso Pluma con fuertes indirectas ¿para su ex, Nicki Nicole?

En medio de la ruptura, Peso Pluma lanzó su "A tu manera", su nueva canción, que realizó en colaboración con Junior H. En partes de la letra, el artista parece haberse inspirado en el fin de su relación con Nicki Nicole.

“Dime cómo el mal de amor se cura. Cupido me tiene en duda. Me duele no poderte ver. Si un perro se enamora, ves qué fácil él se doma…”, dice el mexicano en dicho tema, del cual se podrá conocer el videoclip este viernes.

“Dime si a mí me piensas también. Baby, pa' mí tú ponte, mi cora se rompe. Si no te tengo aquí me vas a enloquecer. Te estoy llamando borracho pa' ver si te cacho. Borré la agenda que esta noche te quiero ver...”, entona Peso Pluma en otra parte de la canción.

Hay quienes creen que la ruptura fue parte de una campaña de marketing para promocionar este tema y especulan con una reconciliación. Lo cierto es que el mexicano sigue creciendo en la música y los escándalos parecen no hacerlo temblar.

La amante de Peso Pluma grabó un polémico video: aclaró qué pasó con el cantante y chicaneó a Nicki Nicole

En los últimos días estalló el escándalo de la separación de Peso Pluma y Nicki Nicole luego de que se conocieran imágenes del mexicano con otra mujer desde las redes sociales.

Ante estas imágenes, la rosarina expresó su total sorpresa y emitió un comunicado anunciando el final de la relación. "El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", precisó la artista desde su cuenta de Instagram.

"Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar", finalizó la artista su triste mensaje.

Luego se conoció que la mujer en cuestión, señalada como la amante de Peso Pluma, es la modelo Sonia Sahar. La morocha se defendió de las críticas en un video compartido en las redes y chicaneó a Nicki Nicole.

"Quería venir a acá a hablar de todo lo que está pasando", comenzó la modelo su nuevo descargo. Y aclaró: "Creo que toda esta historia fue exagerada. Sí, yo sé quién es Peso Pluma pero no soy española, no sigo las noticias. No sabía nada de su vida personal o sobre su relación".

"No sé quién es ella (Nicki Nicole), pero les pido que paren con el bullying porque no es el tipo de persona que soy", remarcó la modelo con un palito hacia la ahora ex de Peso Pluma.

Y dejó en claro que no quiso romper ningún noviazgo: "Nunca quise romper una relación ni nada de ese estilo. Es todo lo que quería decir por ahora".