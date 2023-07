El inesperado descargo de Nacha Guevara frente a la polémica con Lali Espósito

En la misma nota, la actriz reveló si la cantante finalmente se había comunicado con ella y aseguró: "No, pero me encantaría hablar con ella y todavía está mi oferta en pie. Me gustaría cantar con ella". Acto seguido, el cronista intentó continuar con la preguntas pero Nacha se negó de forma rotunda y solo se prestó a promocionar su obra teatral.

Si bien todo parecía haber terminado ahí, no conforme con lo que vio en LAM, la artista decidió realizar un descargo para expresarse correctamente sobre el tema y le envió un video a Ángel de Brito en el que ofreció sus disculpas a Lali.

"Ángel, estuvieron tus chicos y no me gustó porque hicimos la nota entrando al teatro, los viernes voy temprano, entonces prefiero decirlo más claro: Si ofendí a alguien, perdón. No fue mi intención, no es a lo que yo me dedico, así que si tuve una frase inapropiada, te pido disculpas, Lali", comenzó diciendo.

"Mi intención cuando se te llamo era cantar esa canción, que por suerte la estrenamos hace pocos días y ya es trending en todas las plataformas. Pensé en vos porque sos, de las cantantes jóvenes, la que me parecía mas rebelde, independiente y más autentica", continuó demostrando admiración hacia Lali.

"Esa fue intención, invitarte a cantar conmigo. Sigue en pie, me encantaría que lo hicieras y sino está todo bien. Se que sos una mujer muy ocupada, que estás en Europa. Y no te preocupes por estas cosas que son boludeces, sigue tu camino y disfrutando de tu éxito, que es muy merecido", cerró.

La filosa respuesta de Lali Espósito a Nacha Guevara, tras tildarla de agrandada

Después de que Nacha Guevara disparase contra Lali Espósito en su visita a Noche el Dente (América TV) el lunes pasado, hace unas horas la intérprete de Disciplina recogió el guante y, sin nombrarla, le respondió desde su cuenta de Twitter.

Lo cierto es que la protagonista del musical "Nacha en pijama" le contó a Fer Dente que contactó a la cantante pop para grabar juntas la canción "Andate al carajo", pero que ésta nunca le respondió por lo que deslizó que está subida al caballo, y la chicaneó asegurando que estas chicas "después se deprimen".

Así, con la diferencia horaria que hay entre España y Argentina, tras enterarse de la crítica Lali Espósito se volcó a su cuenta oficial de Twitter y respondió a pura ironía.

“Talk talk talk pura mierda bb Yo yo yo tiro flores bb” se limitó a escribir Lali en la red social del pajarito junto a varios emojis de música, corazones y abrazos.

Ésta es una de las líneas de su flamante canción "Quiénes son?", que cuenta nada menos que con la colaboración de Moria Casán, y que los usuarios inmediatamente asociaron con las declaraciones de Nacha sobre ella.