Marcela Tauro dio su tajante opinión sobre la crítica de Nacha Guevara contra Lali Espósito

En el programa de Flor de la V, Marcela Tauro fue letal al dar su opinión sobre los dichos de Nacha contra Lali. "Vendió que era paz y amor y después te trata re mal. Y no es algo de ahora. Tal vez Lali no le quiso contestar o no la leyó o Nacha no la trató bien", afirmó.

"No es un ser de luz como dicen. Yo la padecía en el Bailando", remarcó la panelista de Intrusos, indignada con la reconocida actriz. "En el Bailando yo discutía bastante con ella", agregó.

Por último, Tauro recordó que Nacha estuvo en el piso de Intrusos y no se destacó por su humildad. "Acá vino y empezó a poner un montón de condiciones. Hubo que hacer una meditación y un montón de cosas más", cerró.

Nacha Guevara respondió sin filtro qué tipo de hombres le gustan

Este lunes, Nacha Guevara se sentó en el living de Noche al Dente (América TV) y reveló qué tipo de hombres le gustan. En un ping pong de preguntas, Fer Dente le preguntó a la artista qué es lo que tiene que tener un hombre para conquistarla hoy.

Entre risas, Nacha respondió sin filtro: "Tiene que tener sentido del humor, que es algo perdido, porque ahora la gente hace chistes. Pero el chiste es una cosa y el humor es otra".

"A mí me gustaría un científico", reveló. "Me gustan los científicos: un físico cuántico", especificó. "Nada que ver con el arte", le respondió el conductor. "Bueno, al final la física cuántica es como el arte también, porque es la perfección de la esencia de la vida", justificó la actriz.

"Sí, un científico, pero con sentido del humor, buen mozo, tampoco la pavada, eh", resumió. "Bueno @conicet, podemos ir mandando mensajes", bromeó el presentador. "Sí, hay un par que he visto", aseguró Nacha.