La llamativa invitación musical que recibió Wanda Nara tras su debut como cantante

El videoclip, que tiene más de 692 mil reproducciones en YouTube, recibió críticas de todo tipo. Algunos internautas opinaron: "Lo único que puedo decir es que el productor fue muy bueno en lo que hizo!"; "Me curo de la depresión. Escuchando esta música pude superar el gran vacío existencial que tenía adentro de mí", y "¡¡Me encanta!! Porque logró su objetivo que sea un audio en tiktok, llegué acá porque la necesitaba escuchar entera, es muy pegadiza. Felicitaciones al productor musical, ojalá tenga muchos llamados y sea exitoso", entre otros mensajes.

Quien también opinó de la canción fue Yanina Latorre que además la comparó con la China Suárez y expresó: "La China canta mucho mejor”.

La cruda crítica de Beto Casella al nuevo tema de Wanda Nara: "Me parece una..."

Esta semana Wanda Nara lanzó su carrera como cantante. Con un llamativo video clip, la mediática estrenó su primera canción, titulada Bad Bitch, y causó opiniones encontradas tanto en las redes sociales como en los distintos medios de comunicación.

Entre las críticas, no pasó desapercibida la opinión de Beto Casella, quien fiel a su estilo, no tuvo filtro al expresar su desagrado. "Y viene esta chica y mmm, mmm. Me parece una ver... total. ¿Por qué te la voy a remar y sostener 'que bueno, son las nuevas expresiones musicales'?", deslizó en su programa de Rock and Pop.

"Todos los términos... ¿Viste que en general los argentinos cuando un auto que está muy feo decimos que es una por...? Todos los calificativos relacionados al miembro masculino que le quieran poner, a esta canción se los pongo", sentenció.

Por último, anticipándose a una mala reacción de Wanda por sus palabras, se excuso: "Si expone una canción públicamente se tiene que someter a la crítica. Modesta crítica. No llega a enero esto. Lo escuchás un minuto y medio y te empezás a poner nervioso".