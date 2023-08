La llamativa propuesta de Cande Tinelli a sus seguidores en medio de su viaje a Madrid

Fue por esa, razón que decidió recurrir a sus más de 4 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram, para que la ayuden a conseguir nuevas aventuras.

Cande Tinelli de viaje

"¿Alguien por Madrid que quiera hacer un plan conmigo? Me aburro", deslizó la joven en sus historias junto a una selfie mientras viajaba e un auto y bromeó: "Soy divertida mal ahre".

Finalmente, según se pudo ver en sus historias siguientes, Cande planificó nuevas actividades y compartió imágenes en una visita al increíble Museo del Prado. De todas formas, volvió a recurrir a seguidores para consultar si era doloroso hacerse una expansión en la oreja.

¿Se viene un nuevo cambio?

Cande Tinelli pedido a sus seguidores de Madrid

Cande Tinelli vivió un momento incómodo con una turista argentina en Madrid

A mediados de julio, Cande Tinelli y Coti Sorokin decidieron volver a apostar a la relación. Desde entonces, la it girl y el cantante se muestran muy unidos, disfrutando a pleno de su historia de amor.

Por estos días, la hija de Marcelo Tinelli y el artista se encuentran en Madrid, España, a donde él tuvo que trasladarse porque tiene por delante algunos compromisos profesionales.

En sus historias de Instagram, Cande relató un hecho desafortunado que le tocó vivir en Puerta del Sol, un lugar emblemático de esa ciudad y por la que pasan a diario miles de turistas.

Según narró Lele -como le dicen sus seres queridos-, una turista argentina se le acercó y la increpó: “Ayer en Puerta del Sol me crucé a una señora mayor, argentina por supuesto, que me empezó a gritar a y a decir cosas del dólar, lo cual no entendí porque estaba en un momento de disociación fumándome un puchito y no se le escuchaba bien”.

Cande Tinelli

"Si me está leyendo espero su mensaje. No entendí un pomo (ya sé lo que está pasando con el dólar, pues leo las noticias) y me da intriga saber qué le pasaba conmigo particularmente”, siguió en su descargo.

Cande Tinelli

La hija de Marcelo Tinelli le sumó una cuota de humor a la situación. "Capaz piensa que soy la ministra de economía", agregó y continuó: "Capaz le molesta que esté en Madrid acompañando a mi pareja... ah, ,pero pará, ella también está en Madrid, por cierto de compras. Si tanto le importa su país y el aumento del dólar, hubiese ido a votar en vez de estar gastando euros acá”.

Cande Tinelli

Al finalizar, Cande expresó su preocupación por la crispación en la sociedad tras el resultado de las PASO. "Qué triste todo. Me da mucha pena en serio la violencia que genera la política. Nosotros deberíamos apoyarnos y ser empáticos, respetando al otro (democracia). Pero no, ‘divide y reinarás. Se me quema la pizza en el horno. Mucho amor y energía positiva. A prender velitas”, cerró.

Cande Tinelli