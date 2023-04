La llamativa respuesta de Carina Zampini cuando le preguntaron por su presente sentimental

En la charla con ese sitio, Zampini sorprendió al hablar de su situación sentimental. “Estoy soltera. Estoy feliz en líneas generales en mi vida. Obviamente que siempre pienso ‘qué bueno sería enamorarme’, es el mejor de los estados sentirse enamorado, encontrar algún compañero”, se sinceró.

Sobre la posibilidad de volver a estar con alguien, la conductora expresó: "Uno nunca sabe, la vida te sorprende, no estoy cerrada a eso. Prefiero estar sola, si no estoy con la pareja que quiero o que me sienta bien".

Al finalizar, la conductora destacó que disfruta de la soltería, más allá de no cerrarse al amor. "Estoy bien conmigo misma. No necesito llenar espacios", concluyó.

La historia que logró conmover hasta las lágrimas a Carina Zampini en su vuelta a la TV

Este lunes, Carina Zampini debutó con un nuevo programa en El Trece, Pasaplatos, una competencia de gastronomía con aspirantes a cocineros, que se enfrentarán día a día.

En el inicio del certamen, la conductora se conmovió hasta las lágrimas con la historia de María Ángeles, que pasó de trabajar como criminalista forense a dedicarse a la cocina.

"Mis hijas me llevaron a tomar esta decisión...", explicó la mujer, sumamente movilizada al hablar de su familia. "Es algo que siempre quise hacer. Mis hijas me impulsaron a ir por mis sueños", agregó.

"No, no me hagas esto", le dijo Carina y le dio un fuerte abrazo a María Ángeles. "Hay que ir por los sueños y siempre, de alguna manera, se consiguen", remarcó la conductora y retomó el curso del programa.