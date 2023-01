La madre de Mariano de la Canal confesó que está en OnlyFans y generó gran revuelo

“Cocina bien, pero aparte está con un emprendimiento nuevo. ¡No lo quiere contar porque le da vergüenza!”, comenzó a contar el mediático.

“Soy jubilada, pero también estoy en OnlyFans”, aseguró sobre su nueva manera de generar ingresos y Laurita no lo podía creer. “¡Qué! ¿Fotos hot?”, preguntó y María fue muy sincera. “Lo que pidan”, dijo.

Su hijo, lejos de estar molesto con la situación se mostró súper orgulloso de su mamá: "¡Mostrá la pose que hacés! El otro día fui a la casa y estaba haciendo contenido. ¡Gana en dólares!”, cerró.

El increíble episodio por el que Mariano de la Canal abandonó el vegetarianismo

Luego del tremendo parecido con el Duki que revolucionó las redes sociales, se conoció una desopilante explicación de Mariano de la Canal sobre por qué abandonó el vegetarianismo.

El fan de Wanda Nara brindó una entrevista con la periodista Tatiana Schapiro para Infobae donde contó la insólita razón que se volvió viral.

Mariano de la Canal admitió que existió un hecho puntual que lo indignó y por lo tanto, lo llevó a cambiar por completo su decisión de ser vegano.

"Me mordió un perro y me enojé. Me dije 'estoy militando para los animales y viene uno de ellos y me muerde'. Por eso dejé", confió el fan de Wanda en la entrevista.

Y remarcó ante la repregunta de la periodista sobre ese insólito episodio: "Sí. Me enojé mucho. La verdad es que militaba para el vegetarianismo y el veganismo, pero me mordió un perro en la calle".

"Pensé que me estaba esforzando un montón para todos ellos y venía uno a morderme... Me fui a McDonald's a comer una hamburguesa", cerró el mediático.