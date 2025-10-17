La mamá de Ayelén Paleo relató el calvario que vivió en la cárcel: "Dormía con ratas"

"No hubiese sido un caso tan mediático", señaló sobre si le jugó en contra ser la madre de Ayelén Paleo y el alcance público que tuvo el caso. "Fueron muchas calumnias e injurias contra mi persona, delitros atroces", aseguró.

Sobre el allanamiento en su casa y posterior detención, la mujer explicó: "Me puse a derecho. Entregué todo el material que buscaban y mis claves, no tengo nada que ocultar, tengo un estudio fotográfico. No formo parte de ninguna red, solo soy fotógrafa. Se me injurió mucho, me dañaron moralmente".

"Solo cobraba el book de fotos, nada más. Yo no tengo nada que ver y voy a demostrar mi inocencia. Mi relación comercial termina con el book de fotos. Con las modelos solo hablábamos del book de fotos", precisó Elizabeth Rodrigo.

La firme respuesta de la madre de Ayelén Paleo a Carmen Barbieri

Elizabeth Rodrigo se refirió a quienes hablaron en los medios durante su detención como es el caso de Carmen Barbieri y aclaró que luego de recuperarse del tiempo que pasó detenida iniciará acciones legales.

"Sinceramente trato de no escuchar porque sino me hago peor mala sangre de lo que estoy. Hay gente que se alegró por verme presa. Me han contado un montón de cosas pero eso con el tiempo se encargarán mis abogados, que me han contenido en todo momento", indicó.

Y se sinceró sobre cómo se encuentra ahora: "Estoy preocupada sobre mi persona me tengo que recomponer porque no es fácil lo que me está pasando, es dificil poder salir, no tengo fuerza en el cuerpo, no me puedo levantar de la cama".

Consultada sobre iniciará acciones legales contra quienes la injuriaron, la madre de Ayelén Paleo confirmó: "Sí, por supuesto, pero eso es un segundo plano. Lo primero es día a día demostrar mi inocencia. Fueron acusaciones muy graves contra mi persona, es un delito muy grave, no saben cómo yo estoy, agradezco tener a mi familia que me contiene".