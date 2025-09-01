La advertencia de Carmen Barbieri a Ayelén Paleo tras la detención de la madre: "Lo tengo grabado a Santiago"

Embed

Al recordar sus diferencias con Paleo, Carmen Barbieri comentó: "Santiago (Bal) se emamoró de ella y se fue de casa por ella, después no sé, cada uno con su historia. Lo tengo a grabado a Santiago todas las cosas que cuenta. Pasó hace mucho y no quiero remover, hace diez años de esto".

"Hay una cosa muy fea que es la trata de personas, si realmente es cierto, la Justicia tiene que estar justa. Si no es cierto, la señora tendría que estar en su casa. Con respecto a la trata de personas no se nada, sino lo hubiese denunciado, soy una mujer de bien", aseguró la actriz ante la grave acusación contra la madre de Ayelén Paleo.

Y contó lo que sabía de ese entonces: "Ellas tenían varios lugares donde preparaban chicas para el modelaje, nada más". Y sobre la ex vedette sentenció: "Para mí no existe ese persona, surgió ahora por el tema de la mamá. Que descanse en paz Santiago, ¿quién soy yo para perdonar? Lo entendí".

"La conocí como buena bailarina de tango, por eso la tomé, no como dijo Marengo que en mi teatro había prostitución. Salián a la calle y es un tema de ellas, no sé qué hacían de su vida", finalizó Carmen Barbieri.

carmen barbieri intrusos

Ayelén Paleo rompió el silencio tras la detención de su madre Elizabeth Rodrigo y la defendió: "Es inocente"

Ayelén Paleo rompió el silencio en Infama (América Tv) y por primera vez se refirió a la detención de su madre Elizabeth Rodrigo, acusada de integrar una banda dedicada a la supuesta trata de personas.

"Estoy en mi peor momento. Hoy decido hablar, porque no puedo seguir callada ante tanta injusticia. Perdón que esté un poco quebrada, se dijeron cosas horribles sobre mí y sobre mi mamá. Se habló de trata de personas, de pedofilia, de micros con gente encerrada, vulnerable. Por el amor de Dios, a quién le cabe en la cabeza algo así, eso es enfermo, eso es gravísimo", expresó la ex vedette visiblemente afectada por la situación familiar que vive.

"Mi mamá es absolutamente inocente. Es una mujer que lucha, que apoya y que acompaña. Siempre trabajó con respeto ante todo", remarcó Ayelén Paleo. Y apuntó contra los medios por cómo se trató el tema: "Tengo problemas psicológicos. Hicieron de todo esto un circo, un espectáculo con nuestro dolor. La gente que ahora me señala es la misma que hizo plata conmigo desde que yo tenía 18 años, los mismos que lucraron con un video íntimo que a mí me arruinó la vida. Desde entonces tomo antidepresivos, pastillas para dormir, todo", reveló.

"Esto no es contra mi mamá, es contra mí. Mi mamá lo es todo. Los que tienen que estar esposados son otras personas. Es una venganza contra mí", detalló la ex vedette con mucha angustia en el ciclo que conduce Marcela Tauro.