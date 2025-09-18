El exclusivo colegio en Turquía al que van los hijos de la China Suárez, el mismo donde estudiaron las hijas de Wanda

hijos de wanda nara turquía

hijos china suarez turquía

¿Por qué Benjamín Vicuña evalúa demandar a la China Suárez?

La China Suárez volvió a generar controversia tras publicar en redes sociales un mensaje dedicado a sus hijos, que habría provocado un profundo malestar en Benjamín Vicuña. Según trascendió, el actor chileno no solo se sorprendió por el contenido del posteo, sino que también estaría considerando iniciar acciones legales por lo ocurrido.

"Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices", escribió Eugenia junto a imágenes de Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, vestidos con uniforme escolar: chomba blanca, faldas azules para las niñas y short del mismo color para el niño.

En DDM (América TV), Guido Záffora reveló que Vicuña se habría enterado por esa publicación de que sus hijos estaban escolarizados en Turquía. "Este colegio donde están yendo los hijos de Vicuña y Cabré es el mismo colegio donde iban las hijas de Wanda, Isabella y Francesca", comentó el periodista, agregando que el actor no estaba al tanto de esta decisión.

La situación se tornó aún más tensa cuando se supo que los niños regresarán a Argentina el viernes 19 de septiembre por un período de 20 días, como parte de un acuerdo legal entre ambas partes. "Vicuña se está enterando por esta foto, que supuestamente eran clases de apoyo e intensificando lo que hacían en la Argentina... Yo conté que él dijo que está todo mal con La China. Sobre todo, porque esto es una provocación", agregó Záffora.

El periodista también recordó el descargo que Suárez hizo en julio, en medio de la disputa por el permiso para que los chicos viajaran a Turquía, donde mencionó temas sensibles como las adicciones y lo definió irónicamente como "el papá del año". "El enojo más grande tiene que ver con lo de las adicciones y lo del 'papá del año'", señaló.

"Está furioso, no hay comunicación con La China, vuelven mañana, él no sabía de esto, sabía de las clases de apoyo. Esto recién empieza. Lo que Vicuña intenta es poner paños fríos y ahora está estudiando acciones legales por el tema del posteo, me dicen. Puede haber una cautelar por el tema de la imagen", concluyó Záffora.