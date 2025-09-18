A24.com

¿COINCIDENCIA?

El exclusivo colegio en Turquía al que van los hijos de la China Suárez, el mismo donde estudiaron las hijas de Wanda

Los hijos de la China Suárez comenzaron las clases en Turquía en el mismo colegio internacional al que asistieron las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi.

18 sept 2025, 21:01
wanda nara china e hijos
wanda nara china e hijos

En las últimas horas, la China Suárez confirmó a través de sus redes sociales que sus tres hijos comenzaron el colegio en Turquía. La actriz compartió varias imágenes de los chicos luciendo sus uniformes, lo que dejó en evidencia que asisten al mismo establecimiento educativo que en su momento eligieron Wanda Nara y Mauro Icardi para sus hijas.

Según informó El Ejército de LAM en redes sociales, los hijos de Suárez —Rufina, Magnolia y Amancio— fueron inscriptos en The British International School of Istanbul, una institución reconocida por su nivel académico y prestigio internacional.

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del colegio, el plan de estudios incluye enseñanza en cuatro idiomas: inglés, francés, español y turco. Además, ofrece una formación integral con materias como alfabetización, matemáticas, ciencias, arte, informática, diseño tecnológico, geografía, historia, música y educación física.

Aunque la actriz se mostró feliz por este nuevo paso en la vida de sus hijos, los internautas no tardaron en criticarla: “Quería su vida, no hay dudas”; “No puedo creer que Vicuña aceptó esto” y “Hoy era el día que tenían que volver y pone eso”.

hijos de wanda nara turquía
hijos china suarez turquía

¿Por qué Benjamín Vicuña evalúa demandar a la China Suárez?

La China Suárez volvió a generar controversia tras publicar en redes sociales un mensaje dedicado a sus hijos, que habría provocado un profundo malestar en Benjamín Vicuña. Según trascendió, el actor chileno no solo se sorprendió por el contenido del posteo, sino que también estaría considerando iniciar acciones legales por lo ocurrido.

"Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices", escribió Eugenia junto a imágenes de Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, vestidos con uniforme escolar: chomba blanca, faldas azules para las niñas y short del mismo color para el niño.

En DDM (América TV), Guido Záffora reveló que Vicuña se habría enterado por esa publicación de que sus hijos estaban escolarizados en Turquía. "Este colegio donde están yendo los hijos de Vicuña y Cabré es el mismo colegio donde iban las hijas de Wanda, Isabella y Francesca", comentó el periodista, agregando que el actor no estaba al tanto de esta decisión.

La situación se tornó aún más tensa cuando se supo que los niños regresarán a Argentina el viernes 19 de septiembre por un período de 20 días, como parte de un acuerdo legal entre ambas partes. "Vicuña se está enterando por esta foto, que supuestamente eran clases de apoyo e intensificando lo que hacían en la Argentina... Yo conté que él dijo que está todo mal con La China. Sobre todo, porque esto es una provocación", agregó Záffora.

El periodista también recordó el descargo que Suárez hizo en julio, en medio de la disputa por el permiso para que los chicos viajaran a Turquía, donde mencionó temas sensibles como las adicciones y lo definió irónicamente como "el papá del año". "El enojo más grande tiene que ver con lo de las adicciones y lo del 'papá del año'", señaló.

"Está furioso, no hay comunicación con La China, vuelven mañana, él no sabía de esto, sabía de las clases de apoyo. Esto recién empieza. Lo que Vicuña intenta es poner paños fríos y ahora está estudiando acciones legales por el tema del posteo, me dicen. Puede haber una cautelar por el tema de la imagen", concluyó Záffora.

