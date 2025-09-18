Julieta Poggio dio un dato falso sobre Thiago Medina y generó polémica

Thiago Medina lucha por su vida desde el viernes en la noche cuando chocó con su moto en Moreno. El famoso fue operado de urgencia y permanece internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega.
En las últimas horas, Julieta Poggio habló de la salud de Thiago Medina y recibió duras críticas por haber dado un dato erróneo. Los detalles.
Y en las últimas horas, Julieta Poggio habló de su ex compañero de Gran Hermano y recibió críticas lapidarias por haber dado un dato erróneo que muchos de sus seguidores consideraron gravísimo.
La actriz se refirió al joven en Rumis, el programa de streaming en el que participa desde hace meses, y el video se viralizó en cuestión de minutos.
Preocupada,Poggio manifestó: “Cadena de oración para Thiago Agustín Medina, que está en el hospital de La Matanza. Que llegue la energía para él. Es un chabón muy fuerte. Es una situación muy triste e injusta. Cuando pasan cosas así se te cae el mundo. Lo único que se puede hacer ahora es rezar, tener esperanza y fe”.
Varios usuarios notaron rápidamente que comunicó mal el lugar donde se encuentra internado Medina y salieron a criticarla. “Está en Moreno, no en La Matanza. Estás en otro planeta como siempre”, “Dejá de colgarte de Thiago que ni sabés dónde está”, “Informate un poco”, “¿Qué decís? ¡Ponete un gps!“, ”Los que no somos familia sabemos más que vos, burra", “Hay que rezar pero para que te informes”, fueron algunos de los mensajes picantes que le dejaron.
“Buenas, ¿cómo andan? Bueno, quería hacer esta historia, primero que nada, para agradecer a toda la gente que está del otro lado mandando su apoyo y sus fuerzas en estos momentos que son tan duros”, comentó Julieta Poggio en sus redes sociales.
“La verdad es que a mí me pegó muchísimo, estuve superangustiada estos días y me costaba mucho levantarme y seguir con todos los compromisos laborales que tengo. Mi trabajo, ensayos, la semana que viene estreno mi show, intentando dar lo mejor para toda la gente que pagó su entrada...”, agregó con angustia.
Luego, la ex Gran Hermano reveló cómo son sus días desde el trágico accidente de su amigo: “Pero la verdad es que me acuesto llorando y me levanto llorando y cada cosa mínima que pasa en el día me angustia muchísimo porque toda mi energía y mi corazón y mis fuerzas están con mis amigos, con Dani y con Thiago”.
“Sé que todo va a estar bien, ya hubo leves mejorías y hay muchísima gente mandando su luz, es lo que Dani pide siempre, cadena de oración para Thiago Agustín Medina. Juro que todo el amor llega y que sus fuerzas están llegando a él y sé que él es fuerte y lo va a hacer por sus hijas”, cerró en el video que Julieta subió a su cuenta.