Julieta Poggio dio un dato falso sobre Thiago Medina y generó polémica

Varios usuarios notaron rápidamente que comunicó mal el lugar donde se encuentra internado Medina y salieron a criticarla. “Está en Moreno, no en La Matanza. Estás en otro planeta como siempre”, “Dejá de colgarte de Thiago que ni sabés dónde está”, “Informate un poco”, “¿Qué decís? ¡Ponete un gps!“, ”Los que no somos familia sabemos más que vos, burra", “Hay que rezar pero para que te informes”, fueron algunos de los mensajes picantes que le dejaron.

Qué dijo Julieta Poggio de la salud de Thiago Medina

“Buenas, ¿cómo andan? Bueno, quería hacer esta historia, primero que nada, para agradecer a toda la gente que está del otro lado mandando su apoyo y sus fuerzas en estos momentos que son tan duros”, comentó Julieta Poggio en sus redes sociales.

“La verdad es que a mí me pegó muchísimo, estuve superangustiada estos días y me costaba mucho levantarme y seguir con todos los compromisos laborales que tengo. Mi trabajo, ensayos, la semana que viene estreno mi show, intentando dar lo mejor para toda la gente que pagó su entrada...”, agregó con angustia.

Luego, la ex Gran Hermano reveló cómo son sus días desde el trágico accidente de su amigo: “Pero la verdad es que me acuesto llorando y me levanto llorando y cada cosa mínima que pasa en el día me angustia muchísimo porque toda mi energía y mi corazón y mis fuerzas están con mis amigos, con Dani y con Thiago”.

“Sé que todo va a estar bien, ya hubo leves mejorías y hay muchísima gente mandando su luz, es lo que Dani pide siempre, cadena de oración para Thiago Agustín Medina. Juro que todo el amor llega y que sus fuerzas están llegando a él y sé que él es fuerte y lo va a hacer por sus hijas”, cerró en el video que Julieta subió a su cuenta.