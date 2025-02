La durísima decisión de la Defensoría de Menores sobre Amadeo mientras Morena Rial sigue presa

“La Defensoría de Menores está evaluando la situación del bebé. No le quitarían la custodia, pero pueden llegar a darle la guarda al abuelo”, detalló la periodista, antes de entrar en detalles.

Luego reveló detalles sobre la situación judicial de Morena Rial y su hijo Amadeo. “Todo depende de la Defensoría de Menores y su condición de prisión preventiva. Al bebé le van a poner un abogado de niño porque consideran que sus progenitores no están en su eje y protegiéndolo...”, indicó.

“Esto tiene que ver con la situación procesal en la que también está el padre de la criatura, que está prófugo, tomando como referencia ambas detenciones. Esto lo están explicando dentro de la comisaría...”, sentenció.

Una amiga de Morena Rial fue a visitarla y dio detalles de la charla que tuvieron: "Está arrepentida"

Morena Rial continúa detenida en una comisaría de San Isidro imputada por robo y en A la Tarde (América) tuvieron el testimonio de su amiga Agustina, quien tuvo oportunidad de ir a visitarla mientras esta privada de su libertad.

“Yo tuve entrevista con ella como letrada, no como amiga porque ella todavía no tiene acceso a la visita. Todavía no fijaron los días. Pudimos acceder a que puedan hablar por el nene pero no mucho más. En estos días van a poder visitarla todos”, aseguró la joven abogada.

En tanto, dado que el abogado que lleva la defensa de Morena es Alejandro Cipolla, agregó: “Yo pido para hablar con ella y obviamente al ser letrada, no es una cuestión preferencial, es una cuestión técnica, yo puedo acceder a hablar con ella”.

“Ella está arrepentida por cualquier tipo de situación que la haya dejado en esta circunstancia. No hablamos realmente de la causa, de leyes, y nada más que nada Amadeo y la circunstancia en la que se encuentra ella. Está muy apenada, todo es muy triste”, aseguró luego sobre su amiga.

Además, dio información acerca de cómo se encuentra y detalló: “Ella está bien, ya tiene sus pertenecías, sus elementos de higiene, su comida, y tratamos con los amigos de alcanzarle lo que pueda hacer que lleve estos días con comodidad en la medida que se pueda. Se pudo bañar, tiene su ropa”.