La mamá de La Joaqui estuvo en Got Talent Argentina e hizo una revelación íntima sobre la cantante

La conductora Lizy Tagliani quiso saber la opinión de la madre y se acercó a ella para preguntarle qué le pareció: "Le di casi un 10", afirmó. La jurado ahí contó: "Es instructora de tela mi mamá".

Ahí, la presentadora le preguntó cómo es ser la mamá de La Joaqui, y ella reveló: "Joaqui es especial desde que nació".

La conmovedora performance de un participante Got Talent Argentina sobre la soledad

Facundo Rau fue el primer participante que pasó a la semifinal de Got Talent Argentina (Telefe) con una espectacular performance sobre la soledad y la muerte.

Después de su presentación, el jurado Abel Pintos se sinceró y reveló que tuvo ganas de llorar al ver su actuación. “Me llevó bastante tiempo relacionarme o lograr una buena relación con la soledad, sobre todo en mis veinte y tantos, y esto me emocionó y me conmovió mucho, me dieron ganas de lagrimear un poco”, admitió el cantante.

La Joaqui, por su parte, interpretó la performance del participante como una alusión a la muerte de un ser querido. Acto seguido, Facundo explicó: “Este número es particular porque cada vez que lo muestro tiene varias interpretaciones, una es la que dijo Abel y otra es la que dijiste vos, también uno encontrándose con uno mismo. Pero eso es lo hermoso del arte, que vos lo mostrás y el otro lo va a recibir a partir de sus vivencias. Esto está basado en alguien que ya no está, es lo que yo cuento, pero me gusta la libertad de que cada uno interprete lo que le guste y le llegue más”.

Flor Peña, en tanto, recordó la anterior presentación del participante y expresó: “La otra vez te dije que podías hacer algo con más gracia y el arte tiene esto de maravilloso. Creo que el artista fiel a su esencia es el que termina ganando y vos hoy fuiste fiel a tu necesidad artística sin estar pendiente del afuera. Por eso ya te aplaudo, pero después nos trajiste algo amoroso. Yo pensé en el amor, en la necesidad que tenemos todos de ser abrazados cuando la mano viene difícil”.