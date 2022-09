La mamá de Matías Defederico sigue disparando contra Cinthia Fernández: "Las actitudes de mier..."

"¡¡¡La abuelita!!!" Diciendo psiquiátrica... Ja, ja, ja... Siga, señora, que me haga panzada con usted. No lo borres, que no te dé miedo", señaló Cinthia en las redes, irónica, junto a los picantes exabruptos de Analía.

"Psiquiátrica resentida, yo también te denuncié, no mientas más porque ya no tenés salida", le había firmado la señora, muy polémica a Cinthia.

cinthia fernandez 1.jpg

La mamá de Matías Defederico contra Cinthia Fernández: "Yo la denuncié por hostigamiento y violencia domestica"

Tras este cruce en las redes, la mamá de Defederico habló con PrimiciasYa y siguió atacando con todo a la panelista de Fabián Doman. "Necesita asistencia psiquiátrica, es lo que piensa todo el mundo. Yo la denuncié por hostigamiento y violencia domestica", indicó Analía.

Luego agregó: "No me dejó tratar nunca con mis nietas... Nunca pude hablar con ellas. Y asistencia psicológica se lo sugirió el Juzgado, varias veces, y se niega".

"Y las actitudes de mierda que tiene con nosotros las tapa con la cuota alimentaria, eso esté en trámite, nada tiene que ver una cosa con otra", cerró Analía Frascino sobre la difícil situación familiar que atraviesa su hijo Matías tras separarse de Cinthia Fernández.