Nicole Neumann y Manu Urcera siguen juntos: la prueba que contradice la versión de separación

La publicación no solo desmintió los rumores, sino que también dejó expuesto el manejo de la información. Etchegoyen había insistido con cautela: “Quiero ser prudente con la información y cómo me llega y los datos que tengo para dar”, aunque luego afirmó que la ruptura estaba confirmada desde ambos entornos.

Finalmente, la evidencia fue contundente. Lejos de cualquier crisis, Nicole Neumann y Manu Urcera se mostraron juntos y dejaron en claro que, al menos por ahora, no hay separación.

Manu Urcera y Nicole Neumann

¿Por qué Fabián Cubero se habría enojado con Manu Urcera en plena internación de Allegra?

La internación de Allegra generó preocupación en el entorno de Nicole Neumann, pero también dejó al descubierto una nueva situación de tensión familiar. En las últimas horas, trascendió un episodio que habría provocado el malestar de Fabián Cubero con Manu Urcera, actual marido de la modelo.

Todo se dio en un contexto ya cargado, luego de que Nicole apuntara contra Mica Viciconte al deslizar que el vínculo con sus hijas no sería el mejor. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y reavivaron la polémica, tanto en medios como en redes sociales.

Frente a esto, desde el otro lado no tardaron en responder. Viciconte salió a desmentir los dichos, defendió su relación con las chicas y cruzó a su pareja, acusándola de instalar una versión que, según sostuvo, no coincide con lo que realmente sucede en la intimidad familiar.

Sin embargo, el dato más llamativo lo aportó Yanina Latorre en el programa SQP (América), donde reveló el episodio que habría generado el enojo de Cubero. Según contó, Urcera tuvo un gesto con Allegra durante su internación: “Manu le mandó flores a la clínica, tengo las fotos”.

Ese detalle, lejos de caer bien, habría derivado en un momento incómodo. “Ahí se suscitó una situación no agradable, porque Cubero cuando se estaban yendo de la clínica no la dejó llevarse las flores a la casa y le dijo ‘no que se las lleve tu mamá’”, relató Latorre.

Así, en medio de un momento delicado por la salud de Allegra, un simple regalo terminó sumando un nuevo capítulo a la ya tensa relación entre Nicole Neumann, Fabián Cubero y Manu Urcera.