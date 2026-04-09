Nicole Neumann y Manu Urcera siguen juntos: la prueba que contradice la versión de separación
Mientras crecía la versión de crisis entre Nicole Neumann y Manu Urcera, una foto en redes sociales los mostró juntos y desmintió la supuesta separación que había dado como confirmada Juan Etchegoyen.
9 abr 2026, 20:02
Nicole Neumann y Manu Urcera siguen juntos: la prueba que contradice la versión de separación
En medio de días sensibles para Nicole Neumann por la salud de su hija Allegra y el fuerte enfrentamiento mediático con su ex, Fabián Cubero, una nueva versión agitó el mundo del espectáculo: una supuesta separación de Manu Urcera. Sin embargo, lo que parecía una bomba terminó desinflándose en cuestión de horas.
El periodista Juan Etchegoyen había asegurado, en su ciclo Mitre Live, que la modelo y el piloto atravesaban una crisis e incluso que ya no convivían. Con tono enigmático, sostuvo: “Una información de último momento que tiene que ver con una separación bomba en el mundo del espectáculo. Están casados hace dos años y medio. Él y ella tienen un hijo en común”. Y fue más allá: “Me la dan confirmada y me dicen que lleva unos días”.
Pero la realidad fue otra. En las últimas horas, una imagen publicada en redes sociales por el propio Manu Urcera dejó sin sustento esa versión. En la foto, se los ve juntos, entrenando en el gimnasio, sonrientes y cómplices, acompañados por un corazón rojo. Una señal clara que contradice de lleno la supuesta crisis.
Como si fuera poco, la propia Nicole Neumann había compartido previamente un video en el mismo lugar, con la misma ropa y en idéntico contexto, reforzando la idea de que la pareja sigue firme y unida.
La publicación no solo desmintió los rumores, sino que también dejó expuesto el manejo de la información. Etchegoyen había insistido con cautela: “Quiero ser prudente con la información y cómo me llega y los datos que tengo para dar”, aunque luego afirmó que la ruptura estaba confirmada desde ambos entornos.
Finalmente, la evidencia fue contundente. Lejos de cualquier crisis, Nicole Neumann y Manu Urcera se mostraron juntos y dejaron en claro que, al menos por ahora, no hay separación.
¿Por qué Fabián Cubero se habría enojado con Manu Urcera en plena internación de Allegra?
La internación de Allegra generó preocupación en el entorno de Nicole Neumann, pero también dejó al descubierto una nueva situación de tensión familiar. En las últimas horas, trascendió un episodio que habría provocado el malestar de Fabián Cubero con Manu Urcera, actual marido de la modelo.
Todo se dio en un contexto ya cargado, luego de que Nicole apuntara contra Mica Viciconte al deslizar que el vínculo con sus hijas no sería el mejor. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y reavivaron la polémica, tanto en medios como en redes sociales.
Frente a esto, desde el otro lado no tardaron en responder. Viciconte salió a desmentir los dichos, defendió su relación con las chicas y cruzó a su pareja, acusándola de instalar una versión que, según sostuvo, no coincide con lo que realmente sucede en la intimidad familiar.
Sin embargo, el dato más llamativo lo aportó Yanina Latorre en el programa SQP (América), donde reveló el episodio que habría generado el enojo de Cubero. Según contó, Urcera tuvo un gesto con Allegra durante su internación: “Manu le mandó flores a la clínica, tengo las fotos”.
Ese detalle, lejos de caer bien, habría derivado en un momento incómodo. “Ahí se suscitó una situación no agradable, porque Cubero cuando se estaban yendo de la clínica no la dejó llevarse las flores a la casa y le dijo ‘no que se las lleve tu mamá’”, relató Latorre.
Así, en medio de un momento delicado por la salud de Allegra, un simple regalo terminó sumando un nuevo capítulo a la ya tensa relación entre Nicole Neumann, Fabián Cubero y Manu Urcera.