Yanina Latorre apuntó contra el feminismo tras la muerte del niño en Comodoro Rivadavia: "¿Ya hablaron?"
Yanina Latorre estalló tras la muerte de Angel y apuntó contra la madre y el feminismo con durísimas declaraciones en redes.
10 abr 2026, 16:16
La muerte deÁngel, el niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia en un contexto donde se investiga a su madre biológica, estremeció al país y puso en evidencia un drama familiar atravesado por decisiones judiciales que hoy están bajo la lupa.
El pequeño había estado viviendo con su padre y con la pareja de este, luego de que su madre lo abandonara durante tres años. Cuando la mujer reapareció y reclamó la restitución, el padre y su mujer advirtieron que el regreso podía ser peligroso para el chico, que incluso manifestaba miedo de volver con ella.
La justicia de Chubut, sin embargo, resolvió que Ángel debía regresar con su madre. Cuatro días después de esa disposición, el niño murió. Aunque en un primer momento se habló de un paro cardíaco, los estudios posteriores revelaron lesiones internas graves provocadas por golpes.
La indignación fue inmediata y Yanina Latorre se expresó con furia en sus redes sociales. Sobre la psicóloga que recomendó la restitución, escribió: “Esta hija de puta permitió que mataran a un niñito para ‘beneficiar’ a otra mujer tan hija de puta como ella. ¿Ya la detuvieron?”. Además, en otro posteo, comentó: “¿Las feministas ya hablaron?”, reafirmando su postura crítica hacia ese colectivo.
Su enojo también alcanzó al juez Pablo Pérez, responsable de la decisión judicial. En otra publicación, Latorre sentenció: “Tiene que ir preso ya este pedazo de mierda y no salir nunca más”.
Por qué Yanina Latorre liquidó a Denise Dumas
Yanina Latorre volvió a demostrar que no se guarda nada, y cuando se trata de su madre Dora, su reacción es todavía más contundente. La conductora dejó claro que no tolera comentarios sobre ella, ni siquiera en tono de broma, como ocurrió recientemente con Denise Dumas.
El origen del conflicto se remonta a unos días atrás, cuando Pilar Smith lanzó un enigmático que Yanina relató en Sálvese quien pueda. Según su versión, todo se disparó porque en LAM no la respaldaron y Denise fue la primera en marcar distancia: “Ay, qué mal que estuvo Yanina”. Molesta, Latorre se preguntó en su programa radial de El Observador: “¿Por qué estuve mal si yo lo había dicho antes?”.
La tensión escaló aún más cuando Yanina confesó: “Ayer vi LAM y me peleé con Denise Dumas. Estoy enojada porque me atacó con algo que no me tendría que haber atacado y se metió con mi mamá”. Aunque Pía Shaw intentó suavizar la situación diciendo que había sido un chiste, Latorre no lo interpretó de esa manera.
Con su estilo filoso, agregó: “No la defiendas, que con esa cara de buena es malísima. Es tremenda. Se hace la ‘yo no fui’, la pobrecita y te va mandando ponzoña”.
Y finalmente, lanzó enojadísima: “Dijo: ‘Es más mala que la madre de Yanina’, por qué no te metés con tu mamá”.