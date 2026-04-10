Yanina Latorre apuntó contra el feminismo tras la muerte del niño en Comodoro Rivadavia: "¿Ya hablaron?"

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Su enojo también alcanzó al juez Pablo Pérez, responsable de la decisión judicial. En otra publicación, Latorre sentenció: “Tiene que ir preso ya este pedazo de mierda y no salir nunca más”.

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Por qué Yanina Latorre liquidó a Denise Dumas

Yanina Latorre volvió a demostrar que no se guarda nada, y cuando se trata de su madre Dora, su reacción es todavía más contundente. La conductora dejó claro que no tolera comentarios sobre ella, ni siquiera en tono de broma, como ocurrió recientemente con Denise Dumas.

El origen del conflicto se remonta a unos días atrás, cuando Pilar Smith lanzó un enigmático que Yanina relató en Sálvese quien pueda. Según su versión, todo se disparó porque en LAM no la respaldaron y Denise fue la primera en marcar distancia: “Ay, qué mal que estuvo Yanina”. Molesta, Latorre se preguntó en su programa radial de El Observador: “¿Por qué estuve mal si yo lo había dicho antes?”.

La tensión escaló aún más cuando Yanina confesó: “Ayer vi LAM y me peleé con Denise Dumas. Estoy enojada porque me atacó con algo que no me tendría que haber atacado y se metió con mi mamá”. Aunque Pía Shaw intentó suavizar la situación diciendo que había sido un chiste, Latorre no lo interpretó de esa manera.

Con su estilo filoso, agregó: “No la defiendas, que con esa cara de buena es malísima. Es tremenda. Se hace la ‘yo no fui’, la pobrecita y te va mandando ponzoña”.

Y finalmente, lanzó enojadísima: “Dijo: ‘Es más mala que la madre de Yanina’, por qué no te metés con tu mamá”.