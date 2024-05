La mamá de Mauro destrozó a la producción de Gran Hermano: "No me gustó el trato de Del Moro"

Luego, la mujer se refirió al duro cruce que hubo en vivo en una de las galas entre Mauro y Juliana 'Furia' Scaglione. “Era un juego, no me gustó que no lo dejen hablar a Mauro, habló solo Furia. Dije que no iba a entrar en el juego perverso de ellos. Ya se sabe que hay favoritismo y privilegio con ella. Si una décima parte de lo que hizo Furia lo hubiese hecho otra persona lo hubiesen sacado”, opinó Analía.

En otra parte de la nota, en el ciclo conducido por Ángel de Brito, repasaron el momento cuando Analía entró al Congelados para ver a su hijo. Inmediatamente, la mujer se emocionó y reveló: “Fue un hijo muy deseado, costó mucho tenerlo, lo quiero mucho. Tuvimos que hacer un tratamiento para tenerlo por eso fue muy deseado. Me duele cuando la gente dice que es un banana y no ve los valores que tiene".

Y agregó sobre por qué no fue a la gala de eliminación del último domingo: "Decidí no ir porque sabia que iba a salir, era lógico y no quería pasa por un momento agresivo, fueron todos los amigos, yo no me engancho en la votación”.

Por último, Analía dijo sobre la inminente salida de su hijo: “Le voy a decir que estoy orgullosa de él, estoy feliz por todo lo que hizo, y que lo voy a acompañar siempre. En el Congelados, le dije a la produccion que no me diga lo que le tengo que decir a mi hijo, yo a mi hijo le voy a decir lo que yo quiera. La producción quería buscar quilombo y no lo encontraron, yo me di cuenta al principio”.

El llanto de Furia en Gran Hermano 2023 por la eliminación de Mauro: "Perdón"

Con el 57,8 por ciento de los votos, Mauro Dalessio se convirtió el domingo en el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano, Telefe.

Al momento de retirarse del reality, Furia saludó al joven de Villa Urquiza de manera muy afectuosa y le hizo un especial pedido de cara al vínculo que tendrán afuera.

“Te voy a extrañar un montón. Te amo. Esperame afuera, no seas pelotu.. Levantate lo que quieras y después besame”, le dijo la tatuada a Mauro, quien se retiró de la casa muy emocionado.

Lo cierto es que a minutos de su saluda, Furia se mostró desconsolada y se quebró delante de sus compañeros en la habitación.

“Perdón. Estoy hecha mierda, bolu...”, dijo Juliana Scaglione mientras secaba sus lágrimas y se tapaba con una campera.

“Llorá, bolu.. Llorá...”, le dijo Bautista Mascia para consolarla al verla tan angustiada ante la eliminación de Mauro Dalessio.

La tatuada no pudo evitar la tristeza ante la salida de Mauro pese al fuerte encontronazo verbal que tuvieron hace unos días y que le valió una dura sanción por parte de GH.