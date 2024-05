Gran Hermano: el contundente consejo de Martín a Emmanuel después de que Furia le hiciera la cruz

"Yo le quiero dar su tiempo y espacio. No me dice algo puntualmente”, agregó el participante. “Pensá que está jugando. No te quedes maquinando, no es así", le respondió el jugador más racional dentro del reality.

"Ella juega por estrategia y sabes cómo es. Mantente lo más fuerte posible”, le surigió Martín. Inmediatamente, Emmanuel aseguró: “Sí, no me quedo pensando, pero la re quiero y no me gusta”.

Embed

Gran Hermano: la tremenda venganza de Furia contra Emma tras la salida de Mauro

A minutos de la eliminación de Mauro Dalessio de Gran Hermano, Telefe, Juliana Furia Scaglione no anduvo con vueltas y se la juró a Emmanuel Vich, a quien quiere fuera de la casa en la próxima gala.

La amistad entre los dos se rompió por completo hace un tiempo y ahora la tatuada no se guardó nada y cargó duro contra el peluquero en charla con sus compañeros en la habitación.

"Cuando nos preguntaron en el confesionario quién queríamos que se vaya, yo dije Emma. Y él me dijo que también dijo Emma. Si nosotros hubiéramos hablado antes todo lo que se habló ayer, hubiera sido diferente la cosa. Lo podríamos haber sacado a Emma", lanzó sin vueltas la tatuada.

Embed

Y siguió dejando en claro que su próximo objetivo es la salida de Emma de la casa: "Lo hecho, hecho está. Y lo visto, visto está. Así que en la próxima que Emma caiga en placa, lo hago mierda. Afuera, uno detrás del otro. Si otra vez me quedé, y más en esta, tengo que ponerme fuerte porque no sé qué se viene".

"Yo estaba sancionada por Gran Hermano. Eso me daba mucho miedo", reconoció sobre la placa que sorteó. Y llamó incluso a sus compañeros a no compartir habitación con Emma para el descanso.

"Yo la que viene quiero ir contra Emma… Ahora todos vamos a dejar a Emmanuel durmiendo en ese cuarto y todos vamos a dormir acá… ¿Ok?", finalizó Furia contundente.