La mamá de Maxi apuntó contra Daniela y Juliana de Gran Hermano 2022

"¿Daniela es la culpable de la salida de Thiago?", le preguntó Ulises Jaitt a la madre de Maxi, quien respondió segura: "Totalmente".

juliana-gran-hermano.jpg

Y agregó: "Daniela es una trepadora, caiga quién caiga ella quiere llegar a la final. No le importa nada, si tiene que pisar una cabeza la va a pisar. No tiene límites".

Y en cuanto al vínculo sentimental de su hijo con Juliana Díaz, Estela fue categórica: "No me gustaba cuando jugaban juntos porque los perjudicaba a los dos. Se me hacía que ninguno de ninguno estaba jugando bien, es normal en una parejita que aparentemente fue un amor a primera vista".

Y admitió que, según ella, a Maxi le vino bien que Tini ya no esté en la casa: "A él lo favoreció y a ella le está yendo muy bien afuera. Estoy contenta con eso. Aparte lo apoya muchísimo".

maxi 1.jpg

El picante mensaje que Daniela le mandó a Thiago en la gala de Gran Hermano 2022

A días de la salida de Thiago Medina, el jueves por la noche se vivió una nueva gala de nominación en vivo en Gran Hermano 2022 y a pesar de haber hecho la espontánea días antes, Daniela Celis pasó por el confesionario para que nadie sospeche.

Lo cierto es que dentro del cuarto rojo, la Venganiela le confió a Gran Hermano sentirse mejor con el paso de los días y hasta se hizo un tiempo para mandarle saluditos a sus familiares.

Pero al salir del confesionario, Daniela no pudo contener sus sentimientos y con la puerta entrecerrada miró a la cámara a la vista instalada allí y le mandó un contundente mensaje al chico que le robó el corazón, aunque también la hizo sufrir.

“Espero que me estés esperando”, lanzó con un tono imperativo pero claramente sincero. Y mientras se alejaba de ese sector, se rio de ella misma por el tono de su mensaje dirigido a Thiago Medina.

Asimismo, al reunirse con el resto de los hermanitos, Dani comentó pícara su gesto dejando claro que lo extraña y espera salir de la casa para seguir afuera la historia de amor.