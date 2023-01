Gran Hermano 2022: Daniela le confesó a Thiago que lo nominó, y provocó una reacción inesperada

image.png

Al salir, habló con Dani, y le contó lo que había dicho, e inesperadamente ella le confesó que lo votó.

"Ya lo sé", le respondió él, mientras estaban acostados en la cama, súper acaramelados. "Yo escuché que querías quedar en placa y te hice el favor", se justificó "Venganiela", más vengativa que nunca, y sumó "quería decírtelo yo antes de que lo escuches por un grito. Al votarte a vos, lo ponía en exposición a Maxi".

Lo cierto es que Maxi no lo salvó, sacó a Nacho de la placa, y este domingo hay chances de que el participante de González Catán abandone el reality.

Gran Hermano 2022: Julieta Poggio ya no se aguanta a Agustín, y fue muy dura con él

Los participantes de Gran Hermano 2022(Telefe) son cada vez menos, pero los roces son cada vez más. Tal es el caso de Julieta Poggio y Agustín Guardis, quien luego de reingresar a la casa tuvo varios roces con los "hermanitos", y Disney no pudo guardar su indignación con varias actitudes de El León.

"Es terrible, siempre tiene que contradecirte. Él te contradice para sacarte, para ponerte de mal humor, ¡y conmigo lo logra! Me pone del mal humor", aseguró Julieta mientras se encontraba en la cocina con Romina, Thiago y Daniela.

La charla se dio luego de que Thiago cuente que Agustín le dijo que "esta placa no le convenía", insinuando que no podía competir contra él, lo que provocó la ira de Julieta.

"Aunque sea con una pelotudez. El otro día le dije que no me gustaba la armónica. Y él me dice 'es un instrumento hermoso'. ¡A mí no me gusta! ¡Que se calle! A todos les quiere meter miedo. Se hace el que sabe de las placas. El estratega", sumó la modelo, súper indignada con las actitudes del participante.

"¡Me tiene harta! ¡Me tiene cansada! Les hace la cabeza a todos. Yo no le creo nada, ni una palabra de lo que dice. No hay que quedarse a escucharlo porque se cree que tiene poder", cerró.