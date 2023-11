La mamá de Milett Figueroa habló del romance de su hija con Marcelo Tinelli

Acto seguido, le preguntaron por qué se emocionaba y ella respondió: "Me emociono porque veo algo que yo sé tanto como ustedes. Últimamente no me he comunicado mucho con mi hija, porque estoy cuidando a mi hermanito que está muy malito. Sé tanto como ustedes saben", se justificó doña Marthita.

Ahí, uno de los panelistas del programa lanzó: "No mientas, porque tú te comunicas con Marcelo, mentira". La mamá de Milett volvió a repetir que tenía la misma información que los periodistas.

Por otro lado, sostuvo que no le gusta "que se diga que esto fue un chiste, un show, que termina el Bailando’y se acabó. No, ella no es un objeto, ella dijo que es un ser humano y él es un señor”.

Embed

Se supo el verdadero nombre de Milett Figueroa, la modelo que conquistó a Marcelo Tinelli

Claramente Milett Figueroa se convirtió en una de las participantes que más minutos tiene en la pista del Bailando 2023 (América TV) por su sensual coqueteo con Marcelo Tinelli, lo que generó que comiencen a compartir algunas actividades fuera de cámara por lo que algunos ya se animan a hablar romance.

Es así que en la noche del lunes, la modelo peruana mantuvo un mano a mano con Ángel de Brito vía móvil en LAM (América TV), quien no dudó en indagar algunos detalles de su incipiente relación con Marcelo.

Milett Figueroa movil en LAM - Captura.jpg

En medio de la charla, donde Milett describió el fin de semana que compartió con el conductor hincha de San Lorenzo, de Brito ahondó sobre la propia peruana.

“Te quería preguntar Milett Figueroa, ¿tenés segundo nombre?”, consultó directo el también jurado del certamen de baile televisivo, a lo que la concursante más popular de esta temporada reveló que su nombre de nacimiento, según figura en su documento es “María Milett Figueroa”, un dato desconocido hasta ahora ya que desde sus redes sociales se la conoce simplemente como Milett a secas.