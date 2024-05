La mamá de Zoe contó la exorbitante cifra que invirtió para que su hija permanezca en Gran Hermano

En medio de todo el revuelo, y las fuertes criticas, Aixa se expresó en sus redes sociales y reveló una abultada cifra que gastó en votos telefónicos para que su hija pueda seguir en carrera.

zoe gran hermano.jpg

"Nunca di detalles del dinero votado en las placas de mi hija. Esta vez lo voy a hacer: fueron casi 8 mil dólares! Solo de mi dinero y algunas colaboraciones, más lo que ustedes hayan aportado", aseguró.

Por último, desligándose de la culpa, cerró: "Por ende la conclusión es indudable es, hubo unificación de fandoms para apoyar a otras personas y superar votos nuestros. Felicidades".

mamá de zoe plata invertida

La trama oculta de la pelea entre la madre y el novio de Zoe de Gran Hermano: acusaciones cruzadas y una amenaza de demanda

Si hubo un momento tenso en Gran Hermano 2023 (Telefe), ese fue el que se vivió en el debate de este lunes cuando los panelistas y exparticipantes intentaron poner al tanto de la recién eliminada Zoe Bogach sobre el escandaloso enfrentamiento que vivieron su madre y su novio durante el verano.

Con Aixa Abasto y Manuel Ibero en el estudio, la incomodidad fue evidente y la sorpresa de la ex super poderosa también, cuando Gastón Trezeguet disparó: "Él no quería hablar hasta hablar con vos primero. Tuvo sus encontronazos con Aixa también, te vas a ir enterando de a poco porque las cosas no estuvieron tan calmaditas por eso te quería preguntar a vos cómo manejás tu relación con tu novio y Aixa al mismo tiempo”.

“Antes de entrar a la casa estaba todo bien y la verdad que no tengo idea de nada. Me estoy enterando ahora”, atinó a reaccionar desconcertada Bogach y deslizó que hablarían del tema "fuera de cámara". Pero claro que Santiago del Moro intentó indagar sobre el conflicto familiar preguntándole a Aixa "¿Cuál es el problema?" con Manuel.

Zoe y su novio Manuel - captura GH2023.jpg

“Es algo que prefiero mantener en privado, algo que hasta pedí que no lo mencionen. Es un tema largo y es complejo, y la verdad es que no me parece que lo toquemos así al aire, sin que Zoe esté al tanto. Lo pedí expresamente para cuidar su cabecita, porque ella no sabe nada”, fue la respuesta nerviosa de la madre de la joven.

Así, cuando el conductor replicó que “es un reality show y Zoe se pasó cinco meses pidiendo por él. No tiene nada malo. Son cuestiones personales que las pueden tener y dirimir”, Aixa dio sus razones por las que no le mandó fotos de Manuel a su hija ni le habló de él al ingresar a la casa.

Según Abasto, la producción nunca le pidió fotos del novio de su hija, sino solamente de ella. “El tema es que, pobre, ella lo recibe sin saber nada y lo toma mal. Porque, claro, los otros chicos recibieron fotos de familia, mandaron de sus parejas, de su marido o de su mujer, como en el caso de Darío. No hay ningún misterio de nada, no hay ninguna mala intención ni nada”, señaló antes de quebrarse.