El motivo que despertó el llanto desconsolado de Furia en Gran Hermano

"¡No quiero llorar!", exclamó Furia, se que se apartó de sus compañeros para que no la vieran emocionada. "¡Somos los últimos 8!", acotó Virginia Demo, que se sintió profundamente movilizada.

La humorista llamó a Juliana y la invitó a un abrazo con el resto de las chicas. "Falta re poco... ¡la put... madre!", lanzó la entrenadora de Crossfit y notable protagonista de esta edición.

Enseguida, la situación se convirtió en un momento muy emotivo, que culminó con un aplauso de todos. Los jugadores que están desde el día 1 llevan más de cinco meses encerrados, salvo Florencia, Virginia y Darío, que entraron en etapas posteriores.

Gran Hermano: Furia confesó cuál fue la traición de Emma que dinamitó todo entre ellos

Furia y Emma Vichconstruyeron una alianza muy fuerte en Gran Hermano. Sin embargo, de un día para el otro, Juliana Scaglione se sintió defraudada por su compañero de convivencia y le declaró la guerra.

En una charla con Facundo Chen, el amigo de Martín Ku, la estratega confesó por qué le soltó la mano al estilista. "Yo lo voté a Mauro porque Emma me lo pide. Me dijo: 'quiero ir a un versus con Mauro'. Yo le hice caso", comenzó diciendo.

Después de seguir las indicaciones de Emma, Juliana sintió que la traicionó: "En la cena, Emma no hablaba, se puso como amigo de Mauro. Ahí dije: 'listo, si vos sos un hijo de p...'. Me dejas morir en una mesa, ¿te pensás que vamos a sacar a Mauro y vas a seguir siendo mi amigo? No, te quedas solo, amigo".

Lejos de recomponerse el vínculo, las cosas están muy mal entre Emma Vich y Furia. Todo parece indicar que la contiende la va a definir en la placa, en un mano a mano, si el estilista queda nominado de cara al domingo (Furia ya está en placa por una sanción).